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تضر بالعظام مع مرور الوقت

تحذير مرضى الكوليسترول من أدوية تسبب هشاشة العظام 

2022-12-27 الساعة 12:34
تحذير مرضى الكوليسترول من أدوية تسبب هشاشة العظام 
المواطن - فريق التحرير

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كشفت دراسة حديثة، أن الذين تناولوا جرعة عالية من عقار خفض الكوليسترول معرضون لزيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام.

ووفقاً للدراسة التي أجريت في جامعة فيينا، بمشاركين من الجنسين في النمسا، فإن الجرعة الكبيرة من دواء ستاتين، أو سيمفاستاتين، تؤثر على كثافة العظام، وفقا لتقرير نشره موقع “مديكال نيوز توداي”.

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نتائج الدراسة

وكشف في الدراسة، أن هشاشة العظام لدى النساء أكثر بشكل طفيف مقارنة مع الرجال، بعد تناول جرعات عالية من أدوية خفض الكولسترول.

أدوية الكوليسترول

ويصف الأطباء أدوية لخفض الكولسترول، أشهرها ستاتين، وأتورفاستاتين، ليبيتور، ورسيوفاستاتين كريستور، وسيمفاستاتين، زوكور، ولوفاستاتين، ميفاكور، وبيتافاستاتين، ليفالو، وورغم أن أدوية الكولسترول تخفض خطر النوبات القلبية والسكتة الدماغية، إلا أن لها آثاراً جانبية، تتضمن آلام العضلات وآلامها.

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