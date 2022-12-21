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انخفاض الحرارة وسقوط أمطار

تحذير من أول أيام الشتاء في مصر

2022-12-21 الساعة 1:50
تحذير من أول أيام الشتاء في مصر
المواطن - فريق التحرير

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من طقس أول أيام الشتاء؛ الذي يبدأ اليوم الأربعاء، مؤكدة انخفاض درجات الحرارة، ووجود أجواء مائلة للبرودة في الصباح الباكر على كافة الأنحاء، ووصول درجة الحرارة العظمى على القاهرة 20 درجة والصغرى 14.

تفاصيل طقس الغد

ومن المتوقع أن يشهد هذا اليوم، انخفاضًا في درجات الحرارة؛ ليسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

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ويكون طقس الغد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة في أول الليل بارد في آخره على أغلب الأنحاء.

شبورة مائية وسقوط أمطار

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الأربعاء يشهد شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد الأربعاء فرصًا ضعيفة لأمطار خفيفة ليلًا بنسبة حدوث 30% على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحري بنسبة حدوث 30%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري بنسبة حدوث من 40%.

ومن المتوقع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة أيضًا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40%، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.

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