تحذير من عضة البرد مع دخول الموجة الصفرية غدًا

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حذر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من عضة البرد ، وذلك مع توقعات المركز الوطني للأرصاد بدخول الموجة الصفرية غدًا للمرة الأولى هذا الموسم خاصة على شمال المملكة.
وقال النمر عبر حسابه بموقع “تويتر”: “تحذير.. انتشرت مقاطع لشباب يتزلجون على البرد (الثلج) بثيابهم البيضاء وهو تصرف خطير لأنه يجعل الشخص عُرضة للإصابة بـ( عضة البرد) frostbite خاصة في الأطراف والأنف والأذن، مما يعرضها للبتر بالذات في مرضى السكري والمدخنين”.
وحث المواطنين الراغبين في التزلج على البرد، ارتداء الملابس المخصصة للثلوج للاستمتاع بذلك.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع أن تشهد بعض المناطق في المملكة تقلبات جوية ابتداءً من يوم غد الأحد حيث من المتوقع أن تتراجع درجات الحرارة إلى ما دون الصفر للمرة الأولى هذا الموسم خاصة على شمال المملكة.
وقال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل في مداخلة مع قناة “الإخبارية” إنه اعتبارًا من يوم غد تبدأ الموجة الأولى للدرجات الصفرية على مناطق شمال المملكة وأجزاء من منطقة الرياض وشمال المنطقة الشرقية.
كما توقع العقيل هطول أمطار متوسطة إلى خفيفة على منطقة الرياض تشمل العاصمة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة المتوقعة ما بين -1 إلى 4 درجات مئوية في المناطق الشمالية، بينما تتراوح بين 2 إلى 5 درجات شمال الرياض والشرقية، وبين 1 إلى 5 درجات على أجزاء منطقة الرياض، بما فيها العاصمة.
بدوره، لفت حسين القحطاني المتحدث الرسمي باسم المركز إلى أن الظواهر الجوية المتوقعة تتمثل في تراجع درجات الحرارة على المناطق الشمالية من المملكة والشمالية الشرقية والمناطق الوسطى.
وأشار إلى أنه من المتوقع هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة ستؤثر على منطقة مكة المكرمة وسواحلها أيضًا.