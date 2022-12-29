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تحذير من مواقد معدلة في ورش الحدادة: تسبب كوارث

2022-12-29 الساعة 5:52
تحذير من مواقد معدلة في ورش الحدادة: تسبب كوارث
المواطن - فريق التحرير

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حذرت قناة “الإخبارية”، من خطورة انتشار “المواقد” المعدلة من ورش الحدادة، لافتة إلى أنها قد تتسبب في كوارث.

خطورة المواقد المعدلة

يأتي ذلك بعد ترويج عدد من مقاطع الفيديو لهذه المواقد المعدلة، وكل ذلك بضمان شفهي من قبل المعلن والمنتج.

وبيّن تقرير لقناة الإخبارية، خطورة هذه المواقد غير المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، ما أدى إلى نشوب حرائق جراءها.

علامة الجودة

وقال عبد الرحمن الثنيان، مشرف مختبر مواقد الطهو بالمواصفات السعودية، إن بعض المواقد يتم تصنيعها داخل ورش حدادة لا تلتزم بالمواصفات، وذلك عبر تجميع قطع حديدية لعمل الموقد، ما يؤدي إلى حدوث الحرائق.

ونصح الثنيان بشراء المواقد المعتمدة والحاصلة على علامة الجودة للتأكد من سلامتها، وذلك عبر تطبيق “تأكد”.

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