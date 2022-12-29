تحذير من مواقد معدلة في ورش الحدادة: تسبب كوارث

توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض
حذرت قناة “الإخبارية”، من خطورة انتشار “المواقد” المعدلة من ورش الحدادة، لافتة إلى أنها قد تتسبب في كوارث.
فيديو | انتشار "مواقد" معدلة من ورش حدادة والمواصفات والمقاييس تحذر من كوارثها #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/Iw57HMvAn5قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 29, 2022
يأتي ذلك بعد ترويج عدد من مقاطع الفيديو لهذه المواقد المعدلة، وكل ذلك بضمان شفهي من قبل المعلن والمنتج.
وبيّن تقرير لقناة الإخبارية، خطورة هذه المواقد غير المطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية، ما أدى إلى نشوب حرائق جراءها.
وقال عبد الرحمن الثنيان، مشرف مختبر مواقد الطهو بالمواصفات السعودية، إن بعض المواقد يتم تصنيعها داخل ورش حدادة لا تلتزم بالمواصفات، وذلك عبر تجميع قطع حديدية لعمل الموقد، ما يؤدي إلى حدوث الحرائق.
ونصح الثنيان بشراء المواقد المعتمدة والحاصلة على علامة الجودة للتأكد من سلامتها، وذلك عبر تطبيق “تأكد”.