تحذير من هجوم ضد الأمريكيين في فندق ماريوت بباكستان

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نشرت السفارة الأمريكية في باكستان عبر موقعها الإلكتروني بيانًا، حذرت فيه من هجوم محتمل ضد الأمريكيين في فندق ماريوت في العاصمة إسلام أباد في وقت ما خلال العطلات.
ونوهت السفارة، أن جميع الموظفين الأمريكيين ممنوعون من زيارة الفندق، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء أمس.
جاء البيان بعد يومين من أول تفجير تشهده إسلام أباد منذ ثماني سنوات، أسفر عن مقتل شرطي والمهاجمين الاثنين.
وأردف البيان: نظرًا لأن إسلام أباد قد وُضعت في حالة تأهب قصوى بسبب مخاوف أمنية مع حظر جميع التجمعات العامة، فإن السفارة تحث جميع موظفي البعثة على الامتناع عن السفر غير الضروري وغير الرسمي في إسلام أباد طوال موسم العطلات.