تحلية المياه تعلن بدء التقديم في برنامج تمكين المنتهي بالتوظيف

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عبر حسابها الرسمي ( تويتر ) عن بدء التقديم على (برنامج تمكين) والذي يهدف إلى يهدف سنوياَ إلى استقطاب نخبة من أفضل الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج وتقديم الفرص الوظيفية في قطاع تحلية المياه، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

مسمى البرامج:-

– برنامج تمكين لتأهيل الخريجين.

عن البرنامج:-

– يعد برنامج تمكين لتأهيل الخريجين من المبادرات الإستراتيجية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث يهدف سنوياَ إلى استقطاب نخبة من أفضل الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج وتقديم الفرص الوظيفية في قطاع تحلية المياه من خلال برنامج تطويري متكال.

التخصصات المطلوبة:-

– الهندسية.

– الإدارية.

– التقنية.

– علاقات عامة.

– تصميم الجرافيك.

الشروط:-