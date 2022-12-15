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يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

تحلية المياه تعلن بدء التقديم في برنامج تمكين المنتهي بالتوظيف

2022-12-15 الساعة 12:10
تحلية المياه تعلن بدء التقديم في برنامج تمكين المنتهي بالتوظيف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عبر حسابها الرسمي ( تويتر ) عن بدء التقديم على (برنامج تمكين) والذي يهدف إلى يهدف سنوياَ إلى استقطاب نخبة من أفضل الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج وتقديم الفرص الوظيفية في قطاع تحلية المياه، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

مسمى البرامج:-

– برنامج تمكين لتأهيل الخريجين.

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عن البرنامج:-

– يعد برنامج تمكين لتأهيل الخريجين من المبادرات الإستراتيجية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث يهدف سنوياَ إلى استقطاب نخبة من أفضل الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج وتقديم الفرص الوظيفية في قطاع تحلية المياه من خلال برنامج تطويري متكال.

التخصصات المطلوبة:-

  •  – الهندسية.
  •  – الإدارية.
  •  – التقنية.
  •  – علاقات عامة.
  •  – تصميم الجرافيك.

الشروط:-

  •  – التفرغ التام.
  •  – أن يكون المتقدم/المتقدمة سعودي الجنسية.
  •  – أن يكون المتقدم/المتقدمة حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير.
  •  – أن لا يقل المعدل التراكمي عن (4 من 5) أو (3 من 4).
  •  – اجتياز المقابلات والاختبارات الشخصية.
  •  – لم يمض على التخرج أكثر من سنتين.

المزايا:-

  •  – مكافأة شهرية.
  •  – تأمين طبي.
  •  – التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
  •  – برامج تطويرية معتمدة.

مدة البرنامج:-

  •  – مدة البرنامج 9 أشهر بدوام كامل من أغسطس 2022 إلى أبريل 2023.

موعد التقديم:-

  •  – متاح التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 1443/12/08هـ الموافق بالميلادي 2022/07/07م.

طريقة التقديم:-
عبر الرابط التالي: اضغط هنا

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