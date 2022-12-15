تحلية المياه تعلن بدء التقديم في برنامج تمكين المنتهي بالتوظيف

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أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، عبر حسابها الرسمي ( تويتر ) عن بدء التقديم على (برنامج تمكين) والذي يهدف إلى يهدف سنوياَ إلى استقطاب نخبة من أفضل الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج وتقديم الفرص الوظيفية في قطاع تحلية المياه، واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:
– برنامج تمكين لتأهيل الخريجين.
– يعد برنامج تمكين لتأهيل الخريجين من المبادرات الإستراتيجية في المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، حيث يهدف سنوياَ إلى استقطاب نخبة من أفضل الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج وتقديم الفرص الوظيفية في قطاع تحلية المياه من خلال برنامج تطويري متكال.
طريقة التقديم:-
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