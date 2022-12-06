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مراعاة أحوال الأزواج

تحميل الزوج أعباء مادية يرفع ضغط دمه

2022-12-06 الساعة 12:26
تحميل الزوج أعباء مادية يرفع ضغط دمه
المواطن - الرياض

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نصح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، الزوجات بعدم تحميل الأزواج أعباء مادية.

وقال النمر عبر تويتر، اليوم الثلاثاء: إن الضغط على الزوج بأعباء مادية فوق طاقته يتسبب في تعرضه لخفقان وارتفاع في ضغط الدم.

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مراعاة أحوال الأزواج

كذلك نصح استشاري أمراض القلب الزوجات بمراعاة أحوال أزواجهن، لأن كلًّا منهم ينفق من سعته.

الجلطات القلبية

في وقت سابق، قال استشاري طب الأسرة والمجتمع والتعليم الطبي الدكتور عواد الذايدي: إن الجلطات القلبية تصيب الرجال أكثر من النساء؛ نظرًا لأن قلب الرجل حساس.

وأوضح الذايدي، أن الرجال أكثر إصابة بجلطات القلب عن النساء، على الرغم من أن الفئة الأخيرة تصاب بأغلب الأمراض بشكل عام.

وأرجع إصابة الرجال بالجلطات أكثر من النساء، إلى أسباب جينية، فقلب الرجل حساس وضعيف، ولهذا أصبحت عوامل الخطورة التي تؤدي للإصابة بجلطات القلب هو أن تكون رجلًا، فضلًا عن زيادة العمر، والمدخنين، والضغوط النفسية، والسمنة، والإصابة بالضغط والسكر.

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