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أعلنت وزارة التعليم الجامعي، تخصيص 15 مقعدًا للتدريب الطبي في الزمالة للأطباء السعوديين في ألمانيا.
وقالت الوزارة في تغريدة على موقع تويتر: وزارة التعليم تُعلن عن تخصيص 15 مقعدًا للتدريب الطبي في شهادة الاختصاص والتخصص الدقيق في الزمالة للأطباء السعوديين في ألمانيا.
وأوضحت الوزارة موعد التقديم، حيث يبدأ التسجيل خلال الفترة من 26 ديسمبر 2022 حتى 16 يناير 2023.
كما أشارت إلى أن المجال في شهادة الاختصاص بالتخصص الدقيق في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا.
وشملت المجالات كلًّا من: التخدير، طب الأعصاب، جراحة الأعصاب، المسالك البولية، أمراض الكلى، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض النساء والتوليد، الجراحة، طب الأطفال حديثي الولادة، الأشعة، علم الأورام.
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