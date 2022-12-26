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التقديم من 26 ديسمبر 2022 حتى 16 يناير

تخصيص 15 مقعدًا للتدريب الطبي في الزمالة للأطباء السعوديين في ألمانيا

2022-12-26 الساعة 8:53
تخصيص 15 مقعدًا للتدريب الطبي في الزمالة للأطباء السعوديين في ألمانيا
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة التعليم الجامعي، تخصيص 15 مقعدًا للتدريب الطبي في الزمالة للأطباء السعوديين في ألمانيا.

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تخصيص 15 مقعدًا

وقالت الوزارة في تغريدة على موقع تويتر: وزارة التعليم تُعلن عن تخصيص 15 مقعدًا للتدريب الطبي في شهادة الاختصاص والتخصص الدقيق في الزمالة للأطباء السعوديين في ألمانيا.

وأوضحت الوزارة موعد التقديم، حيث يبدأ التسجيل خلال الفترة من 26 ديسمبر 2022 حتى 16 يناير 2023.

كما أشارت إلى أن المجال في شهادة الاختصاص بالتخصص الدقيق في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا.

وشملت المجالات كلًّا من: التخدير، طب الأعصاب، جراحة الأعصاب، المسالك البولية، أمراض الكلى، أمراض الجهاز الهضمي، أمراض النساء والتوليد، الجراحة، طب الأطفال حديثي الولادة، الأشعة، علم الأورام.

كما أوضحت الشروط، كما يلي:

  • إنهاء مرحلة البكالوريوس بتقدير جيد جدًّا على الأقل.
  • الحصول على وثيقة التخرج الرسمية والسجل الأكاديمي، ومعادلة شهادة الشهادة من جهة الاختصاص مع توضيح التخصص في السيرة الذاتية واستمارة التقديم.
  • استكمال الوثائق في استمارة التقديم، الشهادات الأكاديمية والمهنية، وشهادة التصنيف المهني، والسجل الأكاديمية، والتوصيات.

وللتقديم اضغط هنا:

 

 

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