أعلن وزير المالية، محمد الجدعان، تخصيص 259 مليار ريال للقطاع العسكري في ميزانية 2023.

وأضاف الجدعان، خلال مؤتمر له، أن المبلغ المخصص للقطاع العسكري أعلى من العام الحالي والعام الماضي، فيما تم تخصيص 105 مليارات ريال لقطاع الأمن.

وقال: إن وضع سقف لأسعار الوقود محليًّا كان وراء انخفاض التضخم في المملكة، متابعًا أن الإستراتيجية الصناعية لها دور محوري في دعم القطاع الخاص.

القطاع الخاص:

وتابع أن وتيرة الدفع للقطاع الخاص تسارعت، والمقابل المالي أصبح بشكل ربع سنوي، وميزانية السعودية 2023 سجلت فائضًا متوقعًا عند 16 مليار ريال، مضيفًا أن ما تحقق في 2022، يأتي بعد سنوات من العمل الجاد.