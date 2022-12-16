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تطبيق مقابل الدراسة المبدئية والتخطيط والهندسة والإشراف

تخفيض تكلفة إيصال الكهرباء على جهد التوزيع المنخفض والتوصيل خلال 20 يومًا

2022-12-16 الساعة 4:18
تخفيض تكلفة إيصال الكهرباء على جهد التوزيع المنخفض والتوصيل خلال 20 يومًا
المواطن - فريق التحرير

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برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الطاقة، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، اعتمد المجلس قرارًا بتعديل تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية للمستهلكين، وذلك بموجب الصلاحيات الممنوحة للهيئة في كل من نظام الكهرباء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/44) والتاريخ16/05/1442هـ، ولائحته التنفيذية المتعلقة بمهام الهيئة، وتنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) والتاريخ 14/05/1442هـ.

تكلفة إيصال الكهرباء

وأوضحت الهيئة أن هذا التعديل شمل وضع آلية جديدة تشجع المستهلكين على الارتباط بالشبكة من خلال تطبيق مقابل الدراسة المبدئية ومقابل التخطيط والهندسة والإشراف الهندسي بدلًا عن مقابل الإيصال، مما سيساهم في تخفيض تكلفة الإيصال على المستهلك. كما ترتب على هذا التعديل تخفيض بعض تكاليف الإيصال على جهد التوزيع المنخفض.

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وفي إطار توجيه مجلس إدارة الهيئة بالعمل على حماية المستهلك وتحسين الخدمات المقدمة اعتمدت الهيئة عددًا من التعديلات على دليل تقديم الخدمة الكهربائية، وذلك ضمن مراجعتها المستمرة للخدمات الكهربائية المقدمة للمستهلكين بكافة شرائحهم بهدف الارتقاء بها، حيث تم تعديل آلية حساب الأحمال الكهربائية بهدف تخفيض تكاليف إيصال الخدمة الكهربائية، إضافة إلى زيادة مسطحات المباني التي يمكن التوصيل لها دون المطالبة بتوفير موقع لمحطة توزيع فرعية – غرفة كهرباء- ضمن مساحة المبنى.

20 يوم عمل

كما شملت التعديلات الجديدة تقليل المدة اللازمة لتوصيل الخدمة الكهربائية للمباني الجديدة لتصبح 20 يوم عمل، إضافة إلى إتاحة إمكانية التوصيل للمشاريع الكبيرة من السعات المتوفرة في محطات التحويل القائمة عوضًا عن مطالبة أصحاب المشاريع بإنشاء محطات تحويل لخدمة مشاريعهم.

وأشارت الهيئة كذلك، إلى أن التعديلات الجديدة منحت صاحب المخطط الجديد إمكانية تحديد أحمال مخططه عن طريق مكتب هندسي معتمد، مع إلزام مقدم الخدمة بدراسة الأحمال والرد خلال (20) يوم عمل.

ودعت الهيئة المستهلكين والمهتمين، إلى التعرف على تفاصيل التعديلات من خلال الاطلاع على دليل تقديم الخدمة الكهربائية المحدث، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المستهلك ومقدم الخدمة الكهربائية وضبط الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمة للمستهلكين بفئاتهم كافة، عبر موقعها الإلكتروني (www.wera.gov.sa).

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