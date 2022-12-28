تداول أسهم لوبريف دون سعر الطرح في أولى جلساته

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تراجعت أسهم أرامكو السعودية لزيوت الأساس “لوبريف” في أولى جلساته بالسوق السعودي 5 في المائة عند 94 مقارنة بسعر الإدراج 99 ريالاً للسهم.
وشهد السهم تداولات بلغت نحو 900 ألف سهم خلال الدقائق الأولى من بداية التعاملات، وبقيمة تخطت 85 مليون ريال، وزاد السهم من تراجعه إلى 7 في المائة تقريبا عند 92.5 تقريبا.
وكانت شركة لوبريف قد طرحت 50 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 29.7 في المائة من أسهم الشركة، تم تخصيص 75 في المائة للأفراد مقابل تخصيص 25 في المائة من أسهم الطرح للمؤسسات.
وفي وقت سابق، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعاً 130.62 نقطة ليقفل عند مستوى 10359.26 نقطة بتداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة، 104 ملايين سهم، تقاسمتها أكثر من 280 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 151 شركة ارتفاعًا في قيمتها، في حين أغلقت أسهم 49 شركة على تراجع.
وتصدرت أسهم شركات: ولاء، والجزيرة ريت، وتنمية، والوطنية للتعليم، ومعدنية الأكثر ارتفاعًا، في حين كانت أسهم شركات: السيف غاليري، والتطويرية الغذائية، ودلة الصحية، وبن داود، والاتحاد، الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 8.42 % و 14.78 %.
وتصدرت الأسهم الأكثر نشاطًا بالكمية، أسهم شركات: دار الأركان، وأمريكانا، والسيف غاليري، وأرامكو السعودية، وشمس.
أما أسهم شركات: السيف غاليري، والراجحي، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وسابك فكانت الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعاً 294.29 نقطة ليقفل عند مستوى 19182.04 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 29.5 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 2708 صفقة.