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خطوة هامة لضمان توفر السيولة

تداول تطلق إطار عمل صانع أسواق الأسهم والمشتقات المالية

2022-12-04 الساعة 6:04
تداول تطلق إطار عمل صانع أسواق الأسهم والمشتقات المالية
المواطن- الرياض

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أعلنت تداول السعودية اليوم عن إطلاق إطار عمل صانع السوق الذي يشمل أسواق الأسهم والمشتقات المالية، والذي يهدف إلى ضمان توفر السيولة وزيادة كفاءة تحديد الأسعار في السوق المالية السعودية.

عضوية تداول السعودية

وبموجب لائحة صناعة السوق، يتعيّن على من يرغب في ممارسة نشاطات صناعة السوق أن يكون عضو سوق أو عضو سوق المشتقات في تداول السعودية، ويمكن أن يزاول أنشطة صناعة السوق لحسابه الخاص أو بالنيابة عن عملائه.

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كما سيقوم صانع السوق بإدخال أوامر بيع وشراء للورقة المالية المدرجة ذات العلاقة بشكل مستمر خلال جلسة السوق المفتوح لغرض ضمان توفر السيولة لتلك الورقة المالية وفق أحكام لائحة صناعة السوق.

توفر السيولة

وبهذه المناسبة، قال محمد الرميح، المدير التنفيذي لتداول السعودية: “يمثل الإعلان عن صانع السوق لأسواق الأسهم والمشتقات المالية خطوة هامة لضمان توفر السيولة بما يتوافق مع المعايير والممارسات المعتمدة عالميًا. وكان لنجاح تداول السعودية في تنفيذ مجموعة واسعة من التحسينات خلال السنوات الماضية، بما يشمل الحزمة التي طبقتها مؤخرًا على البنية التحتية لخدمات ما بعد التداول، أهمية بالغة في دعم جهودنا لتطوير وتعزيز نمو السوق المالية السعودية. كما ستسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة تداول السعودية كوجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين والمصدرين على المستويين الإقليمي والدولي”.

تجدر الإشارة إلى أن تداول السعودية ستنشر على موقعها الإلكتروني قائمة تشمل صناع السوق والأوراق المالية الخاضعة لأنشطة صناعة السوق، كما أنها ستوفر مجموعة من الحوافز لصناع السوق بعد استيفاء الالتزامات المحددة من قبل تداول السعودية.

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