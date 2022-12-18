تدخل جراحي عاجل ينقذ طفلة من انقطاع التنفس بالرس

أسهم التدخل الجراحي السريع في مستشفى الرس العام من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً، وإنهاء معاناتها من ضيق في التنفس التي رافقتها منذ خمسة أشهر وتطورت مضاعفاتها بشكل متصاعد لتصل إلى انقطاع التنفس أثناء النوم في الشهرين الأخيرين.

انقطاع التنفس

وأوضح أن عيادة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الرس العام، استقبلت الطفلة وباشرت بعمل الإجراءات الصحية والفحوصات الطبية اللازمة من المناظير والتصوير الإشعاعي والتحاليل المخبرية التي تبين من خلالها وجود زوائد لحمية من الدرجة الرابعة.

وأضاف أن الطاقم الطبي وبعد التأكد من قابلية تحمل المريضة للعملية الجراحية قرر القيام بعمل التدخل الجراحي، حيث تم تجهيزها من ناحية جرعة التخدير المطلوبة، وأجريت العملية بنجاح خلال ربع ساعة فقط عدا الإفاقة، لتنتهي معاناة الشخير ويعود التنفس بشكل طبيعي من أول يوم بعد العملية الجراحية وبعد أسبوع راجعت الفتاة العيادة، وتبين أنها سليمة وتمارس حياتها بشكل طبيعي.

طوارئ مستشفى الرس

يذكر أن طوارئ مستشفى الرس العام قدم خدماته لأكثر من 6800 مستفيدٍ من حالات الجراحة والحوادث والإصابات في قسم الطوارئ خلال الربع الثالث من عام 2022، كما نفذ المستشفى خلال النصف الأول من العام أكثر من 2500 عملية.