تدخل جراحي عاجل ينقذ طفلة من انقطاع التنفس بالرس

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
أسهم التدخل الجراحي السريع في مستشفى الرس العام من إنقاذ حياة طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً، وإنهاء معاناتها من ضيق في التنفس التي رافقتها منذ خمسة أشهر وتطورت مضاعفاتها بشكل متصاعد لتصل إلى انقطاع التنفس أثناء النوم في الشهرين الأخيرين.
وأوضح أن عيادة الأنف والأذن والحنجرة في مستشفى الرس العام، استقبلت الطفلة وباشرت بعمل الإجراءات الصحية والفحوصات الطبية اللازمة من المناظير والتصوير الإشعاعي والتحاليل المخبرية التي تبين من خلالها وجود زوائد لحمية من الدرجة الرابعة.
وأضاف أن الطاقم الطبي وبعد التأكد من قابلية تحمل المريضة للعملية الجراحية قرر القيام بعمل التدخل الجراحي، حيث تم تجهيزها من ناحية جرعة التخدير المطلوبة، وأجريت العملية بنجاح خلال ربع ساعة فقط عدا الإفاقة، لتنتهي معاناة الشخير ويعود التنفس بشكل طبيعي من أول يوم بعد العملية الجراحية وبعد أسبوع راجعت الفتاة العيادة، وتبين أنها سليمة وتمارس حياتها بشكل طبيعي.
يذكر أن طوارئ مستشفى الرس العام قدم خدماته لأكثر من 6800 مستفيدٍ من حالات الجراحة والحوادث والإصابات في قسم الطوارئ خلال الربع الثالث من عام 2022، كما نفذ المستشفى خلال النصف الأول من العام أكثر من 2500 عملية.