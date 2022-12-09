Icon

تعاون شامل ومواجهة التحديات المشتركة في البيان الختامي للقمة العربية الصينية Icon ولي العهد: العلاقات العربية الصينية قائمة على التعاون والاحترام المتبادل Icon ولي العهد : المملكة تعتزم تقديم رؤية جديدة لتعزيز تطوير دول الخليج Icon تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 40 Icon تعاون بين أرامكو وشاندونج الصينية في مشاريع التكرير والبتروكيميائيات Icon ولي العهد والرئيس الصيني في مأدبة عشاء بقصر العوجا Icon “المواطن” توثق لحظة وصول السيامي النيجيري للرياض لإجراء عملية فصل التوأم Icon ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية Icon معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة  Icon مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
لتعزيز التفاهم المتبادل بين الشعبين

تدريب المعلمين السعوديين على تعلم اللغة الصينية

2022-12-09 الساعة 10:28
تدريب المعلمين السعوديين على تعلم اللغة الصينية
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

وقعت وزارة التعليم بالمملكة، اليوم الجمعة، بالتعاون مع الصين، مذكرة تعاون لتعليم اللغة الصينية في المملكة، وبشكل خاص للمعلمين السعوديين.

ونشرت وزارة التعليم، عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، إنفوجراف عن أبرز مجالات تعليم اللغة الصينية في المملكة.

قد يهمّك أيضاً
Img

وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية

Img

ريتشارليسون يدعم سون بعد توديع المونديال

أبرز مجالاتها:

1ـ توفير المقررات التعليمية، وما يتعلق بها من مواد تعليمية سمعية وبصرية.

2ـ توفير معلمين صينيين- بحسب الحاجة- لتعليم اللغة الصينية في مدار التعليم العام.

3ـ تهيئة معلمين سعوديين وتنمية قدراتهم وتدريبهم على تعلم اللغة الصينية وتعليمها وتعريفهم بثقافتها، وفق خطط يتم التوافق عليها.

4ـ إقامة دورات تدريبية ونشاطات ثقافية للمعلمين المتخصصين في تعليم اللغة الصينية وآدابها.

5ـ توطين الاختبار القياسي للغة الصينية في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة.

6ـ توفير فرص دراسية للطلبة السعوديين الراغبين في استكمال تعليم اللغة الصينية بعد مرحلة التعليم العام في مؤسسات التعليم العالي الصينية.

لتعزيز العلاقات

من جانبه أشار الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى أن الشعبين الصيني والسعودي يبذلان في الوقت الحاضر قصارى جهدهما من أجل تحقيق أحلامهما العظيمة، مؤكدًا أن “تعلم لغة بعضنا البعض والتعرف على ثقافة وتاريخ الآخر لن يساعد في تعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين الشعبين فحسب، بل سيساهم أيضًا في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية”.

وشدد الرئيس شي على أن الشباب أمل المستقبل دائمًا وأبدًا، قائلًا: إن “الأجيال الشابة هي مستقبل الصداقة الصينية السعودية والصينية العربية”. وأعرب عن أمله في أن يغتنم الطلاب مرحلة الشباب ويتعلموا بجد من أجل تقديم إسهامات جديدة لتعزيز قوة رباط هذه الصداقة الصينية السعودية والصينية العربية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إيقاف نشاط 4 شركات استقدام
السعودية اليوم

إيقاف نشاط 4 شركات استقدام

السعودية اليوم
ماسك يتخلص من الحسابات المزيفة في تويتر
تكنولوجيا

ماسك يتخلص من الحسابات المزيفة في تويتر

تكنولوجيا
لحظة نجاة الطفل المعجزة من تحت الأنقاض
حصاد اليوم

لحظة نجاة الطفل المعجزة من تحت الأنقاض

حصاد اليوم
إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في الصين
العالم

إصابات كورونا تخرج عن السيطرة في الصين

العالم
استشاري: المنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة
صحة وطب‎

استشاري: المنشطات الجنسية لا تؤثر على الخصوبة

صحة وطب‎
حريق يلتهم مستودعاً بحي السلي في الرياض
السعودية اليوم

حريق يلتهم مستودعاً بحي السلي في الرياض

السعودية اليوم
إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه...
السعودية اليوم

إنقاذ يد شاب من البتر بعد تعرضه...

السعودية اليوم
خطوات الحصول على دعم جود الإسكان بعد...
السعودية اليوم

خطوات الحصول على دعم جود الإسكان بعد...

السعودية اليوم