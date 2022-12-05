تدريب ينتهي بالتوظيف في المعهد السعودي للإلكترونيات بجدة

أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات بجدة عن توافر فرص تدريب منتهٍ بالتوظيف لحملة الثانوية العامة من النساء فقط وذلك للتدريب بشركة سوني.

شروط التدريب

وأعلن المعهد أن يشترط في المرشحات ما يلي:

1 – أن تكون سعودية الجنسية.

2- الحصول على شهادة الثانوية العامة.

3- ألا يتجاوز العمر 26 عامًا .

4 – لم يسبق دعمها من صندوق الموارد البشرية (هدف).

حوافز ومزايا

ويوفر المعهد العديد من المزايا من بينها ما يلي:

1- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التسجيل .

2- مكافاة شهرية لا تقل من (3000) ريال أثناء التدريب.

3- تأمين طبي.

المميزات بعد التدريب:

1- راتب مجزٍ أساسي.

2- بدلات أخرى .

3- تأمين طبي.

4- شهادة دبلوم مكثّف لمدة سنتين.

آلية التقديم

وقال المعهد إن التقديم متاح اعتبارًا من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/05/11هـ الموافق 2022/12/05م على أن تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

المعهد السعودي للإلكترونيات

يذكر أن المعهد السعودي للإلكترونيات هو معهد تدريب غير ربحي يؤهل الشباب السعودي خلال سنتين من الدراسة والتدريب للعمل في مراكز صيانة وورش شركات الإلكترونيات، الحاسب الآلي والأجهزة المكتبية، وأجهزة التبريد والتكييف، والأجهزة المنزلية وإلكتروميكانيك بوظيفة فني صيانة.

ويمنح المعهد درجة الدبلوم العالي في التخصصات التالية:

1) صيانة الإلكترونيات

2) صيانة أجهزة التبريد والتكييف

3) صيانة الحاسب الآلي والأجهزة المكتبية

4) صيانة الأجهزة المنزلية

5) خدمة العملاء ( استقبال الصيانة، التسويق والمبيعات، ومراكز الاتصالات لخدمة العميل )

6) صيانة مولدات كهربائية وكهروميكانيكية (الإلكتروميكانيك).