Icon

مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز Icon بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق Icon وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له Icon المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية Icon مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا Icon أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق Icon منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة Icon تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له Icon وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
وظائف
لحملة الثانوية العامة للعمل في شركة سوني

تدريب ينتهي بالتوظيف في المعهد السعودي للإلكترونيات بجدة

2022-12-05 الساعة 3:01
تدريب ينتهي بالتوظيف في المعهد السعودي للإلكترونيات بجدة
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات بجدة عن توافر فرص تدريب منتهٍ بالتوظيف لحملة الثانوية العامة من النساء فقط وذلك للتدريب بشركة سوني.

شروط التدريب

وأعلن المعهد أن يشترط في المرشحات ما يلي:
1 – أن تكون سعودية الجنسية.
2-  الحصول على شهادة الثانوية العامة.
3- ألا يتجاوز العمر 26 عامًا .
4 – لم يسبق دعمها من صندوق الموارد البشرية (هدف).

قد يهمّك أيضاً
Img

أمريكي يطلق النار على صديقته بمقهى

Img

مدرب هولندا: هدفنا التتويج بكأس العالم 2022

حوافز ومزايا

ويوفر المعهد العديد من المزايا من بينها ما يلي:

1- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التسجيل .
2- مكافاة شهرية لا تقل من (3000) ريال أثناء التدريب.
3- تأمين طبي.

المميزات بعد التدريب:

1- راتب مجزٍ أساسي.
2- بدلات أخرى .
3- تأمين طبي.
4- شهادة دبلوم مكثّف لمدة سنتين.

آلية التقديم

وقال المعهد إن التقديم متاح اعتبارًا من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/05/11هـ الموافق 2022/12/05م على أن تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

المعهد السعودي للإلكترونيات

يذكر أن المعهد السعودي للإلكترونيات هو معهد تدريب غير ربحي يؤهل الشباب السعودي خلال سنتين من الدراسة والتدريب للعمل في مراكز صيانة وورش شركات الإلكترونيات، الحاسب الآلي والأجهزة المكتبية، وأجهزة التبريد والتكييف، والأجهزة المنزلية وإلكتروميكانيك بوظيفة فني صيانة.

ويمنح المعهد درجة الدبلوم العالي في التخصصات التالية:

1) صيانة الإلكترونيات

2) صيانة أجهزة التبريد والتكييف

3) صيانة الحاسب الآلي والأجهزة المكتبية

4) صيانة الأجهزة المنزلية

5) خدمة العملاء ( استقبال الصيانة، التسويق والمبيعات، ومراكز الاتصالات لخدمة العميل )

6) صيانة مولدات كهربائية وكهروميكانيكية (الإلكتروميكانيك).

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة
تكنولوجيا

تحديث واتساب يحل مشكلة مزعجة

تكنولوجيا
جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !
الرياضة

جيرو لجماهير ميلان: أخطأت كمراهق سامحوني !

الرياضة
ضبط 3 مواطنين خبأوا المخدرات داخل مركبة...
حصاد اليوم

ضبط 3 مواطنين خبأوا المخدرات داخل مركبة...

حصاد اليوم
لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978
الرياضة

لقطات لإبهار تونس العالم بمونديال 1978

الرياضة
بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول
السعودية اليوم

بداية آخر إجازة مطولة بالفصل الدراسي الأول

السعودية اليوم
لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا
العالم

لجنة برلمانية لمناقشة عزل رئيس جنوب إفريقيا

العالم
تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي
آخر الاخبار

تشكيل مباراة فرنسا وبولندا في ثمن النهائي

آخر الاخبار
وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل...
الرياضة

وزير الرياضة: بالتوفيق يا أبطال وفالكم التأهل...

الرياضة