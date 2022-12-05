تدريب ينتهي بالتوظيف في المعهد السعودي للإلكترونيات بجدة

مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات
أعلن المعهد السعودي للإلكترونيات بجدة عن توافر فرص تدريب منتهٍ بالتوظيف لحملة الثانوية العامة من النساء فقط وذلك للتدريب بشركة سوني.
وأعلن المعهد أن يشترط في المرشحات ما يلي:
1 – أن تكون سعودية الجنسية.
2- الحصول على شهادة الثانوية العامة.
3- ألا يتجاوز العمر 26 عامًا .
4 – لم يسبق دعمها من صندوق الموارد البشرية (هدف).
ويوفر المعهد العديد من المزايا من بينها ما يلي:
1- التسجيل في التأمينات الاجتماعية من بدء التسجيل .
2- مكافاة شهرية لا تقل من (3000) ريال أثناء التدريب.
3- تأمين طبي.
1- راتب مجزٍ أساسي.
2- بدلات أخرى .
3- تأمين طبي.
4- شهادة دبلوم مكثّف لمدة سنتين.
آلية التقديم
وقال المعهد إن التقديم متاح اعتبارًا من اليوم الإثنين بتاريخ 1444/05/11هـ الموافق 2022/12/05م على أن تُرسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]
يذكر أن المعهد السعودي للإلكترونيات هو معهد تدريب غير ربحي يؤهل الشباب السعودي خلال سنتين من الدراسة والتدريب للعمل في مراكز صيانة وورش شركات الإلكترونيات، الحاسب الآلي والأجهزة المكتبية، وأجهزة التبريد والتكييف، والأجهزة المنزلية وإلكتروميكانيك بوظيفة فني صيانة.
ويمنح المعهد درجة الدبلوم العالي في التخصصات التالية:
1) صيانة الإلكترونيات
2) صيانة أجهزة التبريد والتكييف
3) صيانة الحاسب الآلي والأجهزة المكتبية
4) صيانة الأجهزة المنزلية
5) خدمة العملاء ( استقبال الصيانة، التسويق والمبيعات، ومراكز الاتصالات لخدمة العميل )
6) صيانة مولدات كهربائية وكهروميكانيكية (الإلكتروميكانيك).