تدفق السيول في وادي سيال بتهامة الباحة

وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، جريان وتدفق السيول في وادي سيال، جنوب غرب محافظة الحجرة، بمنطقة الباحة، خلال الساعات الماضية.

وأظهر المقطع الذي رصدته صحيفة “المواطن“، تدفق السيول في وادي سيال بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية ، الحدود الشمالية ، الجوف وتبوك كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.