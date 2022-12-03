تدهور حالة Pele الصحية

تدهورت الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلية، Pele خلال تواجده في أحد المستشفيات في ساو باولو.

تدهور حالة Pele

وأشارت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن حالة Pele الصحية تدهورت منذ إدخاله مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، يوم الثلاثاء الماضي، حيث إنه لم يعد يستجيب للعلاج الكيميائي الذي يخضع له منذ سبتمبر 2021.

وأضافت: “الأسطورة البرازيلي يخضع حاليًا للرعاية التلطيفية، حيث تم تعليق العلاج الكيميائي، ويتلقى الآن إجراءات لمحاولة تخفيف الألم وضيق التنفس، ولا يرغب الطاقم الطبي في إخضاعه للعلاجات الغازية”.

وتابعت الصحيفة الإسبانية: “تهدف الرعاية التلطيفية إلى مساعدة الأشخاص، الذين يعانون من أمراض خطيرة، على الشعور بالتحسن من خلال منع أو علاج الأعراض والآثار الجانبية للمرض أو العلاج الذي يتلقونه”.

دعم جماهيري

وكانت جماهير منتخب البرازيل الأول لكرة القدم قد حرصت على دعم Pele، خلال مواجهة الكاميرون بالأمس في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بمونديال 2022، حيث أعد “تيفو”، وتمنى الشفاء العاجل له.

ويُعد النجم البرازيلي صاحب الـ82 عامًا، هو اللاعب الوحيد الذي توج بلقب كأس العالم 3 مرات.