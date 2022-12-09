تذكير بغرامة عبور الأودية أثناء السيول: 10 آلاف ريال

حذرت الإدارة العامة للمرور، اليوم الجمعة، من عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها، وأكدت على أنها مخالفة تستوجب العقوبة.

مخالفة مرورية

وأوضحت إدارة المرور، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن عبور الأودية والشعاب يعتبر خطأ جسيمًا يعرض حياة المواطنين للخطر، كما يعد مخالفة مرورية.

وأشارت إدارة المرور إلى أن عبور الأودية والشعاب أثناء جريانها عقوبة تصل إلى 10 آلاف ريال.