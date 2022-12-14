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بحجز موعد عن طريق منصة أبشر

تذكير من الأمن العام بخطوات ترخيص الأسلحة والذخائر

2022-12-14 الساعة 9:52
تذكير من الأمن العام بخطوات ترخيص الأسلحة والذخائر
المواطن - فريق التحرير

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جدد الأمن العام، مساء اليوم الأربعاء، التنبيه بالخطوات الواجب اتباعها لتقديم طلب التسجيل لترخيص الأسلحة والذخائر.

وذكر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن شرط المناطق ممثلة في الإدارة العامة للأسلحـة والمتفجـرات تستقبل طلبـات التسجيل لترخيص الأسلحة والذخائر من خلال عدة مراحل.

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مراحل طلبات التسجيل

ـ حجز موعد عن طريق منصة “أبشر” لأقرب إدارة أو شعبة أسلحة ومتفجرات بشرط ومحافظات المناطق.

– إحضار جميع الاشتراطات الموضحة في منصة “أبشر” لحمل أو اقتناء الأسلحة النارية الفردية.

– إحضار الأسلحة المراد تصريحها دون الذخيرة.

وأضاف أنه في حال الرغبة في نقل الأسلحة والذخائر من المحافظات والمراكز والهجر للترخيص دون المساءلة، يجب إحضار نسخة من موعد الترخيص في منصة “أبشر” مشتملًا على موقع إدارة الأسلحة في المنطقة وتاريخ الموعد.

 

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