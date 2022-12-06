تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 187.15 ريال

تراجعت أسعار الذهب اليوم في المملكة، بشكل ملحوظ، مقارنة بالأسعار التي سجلتها الأيام الماضية.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 187.15 ريال 49.91 دولار، وعيار 18 وصل إلى 160.41 ريال، 42.78 دولار.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 213.88 ريال، 57.04 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 196.06 ريال، 52.28 دولار.

الجنيه الذهب

وسجل الجنيه الذهب في السعودية عيار 21 نحو 1516 ريالاً بما يعادل (404 دولارات) وبلغ سعر الجنيه الذهب في السعودية عيار 22 فسجل1588 ريالاً بما يعادل (423 دولاراً).

أما الجنيه الذهب في السعودية عيار 24 فسجل 1733 ريالاً بما يعادل (462 دولاراً).