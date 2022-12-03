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عيار 24 يسجل 216.66 ريال

تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57 ريال

2022-12-03 الساعة 11:37
تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57 ريال
المواطن - الرياض

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تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، في مستهل التعاملات.

الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو 189.57 ريال، مقارنة مع نحو 190.21 بإغلاق أمس الجمعة.

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الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 216.66 ريال، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 198.60 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة نحو 162.49 ريال.

الجنيه الذهب

بينما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 في المملكة نحو 1,819.91 ريال، والجنيه الذهب عيار 22 في المملكة عند 1,906.58 ريال، والجنيه الذهب عيار 24 نحو 2,079.90 ريال.

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