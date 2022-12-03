تراجع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 189.57 ريال

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تراجعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم السبت، في مستهل التعاملات.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو 189.57 ريال، مقارنة مع نحو 190.21 بإغلاق أمس الجمعة.
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 216.66 ريال، وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 198.60 ريال، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة نحو 162.49 ريال.
بينما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 في المملكة نحو 1,819.91 ريال، والجنيه الذهب عيار 22 في المملكة عند 1,906.58 ريال، والجنيه الذهب عيار 24 نحو 2,079.90 ريال.