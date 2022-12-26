تراجع درجات الحرارة في الرياض إلى درجة مئوية الأربعاء

توقع محلل الأرصاد عقيل العقيل تراجع درجات الحرارة في منطقة الرياض بما فيها العاصمة إلى ما بين 1-5 درجات مئوية.

وقال العقيل خلال مداخلة مع قناة الإخبارية إن المنطقة ستشهد رياحًا نشطة شمالية وشمالية غربية قد تثير الأتربة التي تحد الرؤية الأفقية.

طقس الرياض

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أصدر اليوم إنذارًا جديدًا بشأن هطول أمطار على منطقة الرياض حتى فجر غد الثلاثاء.

وقال المركز في التنبيه ”، إنه من المتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض والتي تشمل (الدرعية، العاصمة الرياض، حريملاء، ضرما)، وذلك بدءًا من اليوم الاثنين الموافق 4 مساءً، وحتى الثانية فجر غد الثلاثاء.

وأوضح أن التأثيرات المصاحبة تشتمل على نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة قد تصل إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، ولا يستبعد تساقط للثلوج الخفيفة على أجزاء من تلك المناطق، كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.