ترتيب الدوري السعودي بعد ختام مباريات الخميس

أُسدل الستار على نتائج مباريات اليوم الخميس في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك ضمن مباريات الجولة التاسعة.

وانطلقت مباريات الجولة الـ9 اليوم بإقامة 3 مباريات وهم “الخليج والفيحاء، حيث فاز الفيحاء بنتيجة 2/ 1، ضمك والاتفاق وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي، التعاون والعدالة وفاز التعاون برباعية مقابل هدف”.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

وقبل مباريات الغد الجمعة، يتواجد نادي الشباب في صدارة دوري روشن برصيد 2 نقطة، يليه التعاون ثانيًا برصيد 20 نقطة، النصر ثالثًا برصيد 19 نقطة، الاتحاد رابعًا برصيد 18 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 17 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 16 نقطة، الطائي في المركز السابع برصيد 15 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 12 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 10 نقاط، أبها في المركز العاشر برصيد 10 نقاط.

وفي المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري السعودي يتواجد نادي الرائد برصيد 9 نقاط، الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد خمس نقاط، العدالة في المركز الـ14 برصيد 4 نقاط، الخليج في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد نقطة واحدة.

موعد مباريات الغد

وتُستكمل مباريات الجولة الـ9 غدًا بإقامة 3 لقاءات، حيث ستكون المباراة الأولى بين فريقي أبها والطائي وتنطلق في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

المباراة الثانية ستكون بين فريقي الرائد والنصر وتنطلق في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

المباراة الثالثة ستكون بين فريقي الهلال والباطن وتبدأ في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة على ملعب الأمير فيصل بن فهد “الملز”.