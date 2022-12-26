ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ10

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في تصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد تعادله مع الهلال، في ختام منافسات الجولة العاشرة.

نتائج الجولة العاشرة

وأُقيمت 3 مباريات بالأمس في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وشهدت تعادل ضمك ضد الوحدة سلبيًا، وفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها على نظيره العدالة بهدفين نظيفين، وتجاوز الاتفاق لعقبة الخليج بهدف.

واُستكملت منافسات الجولة العاشرة اليوم، حيث نجح الرائد في الفوز على الباطن بهدفين مقابل هدف، وتلقى الشباب خسارة مفاجئة ضد الفتح بنتيجة 4/1، وتجاوز الاتحاد نظيره التعاون بثلاثية نظيفة، وتغلب الفيحاء على الطائي بنتيجة 2/1.

واُختتمت منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي اليوم، بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد نظيره النصر، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة العاشرة، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الصدارة برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب، ثم الاتحاد بـ21 نقطة، بالتساوي مع الهلال في المركز الرابع.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس برصيد 20 نقطة، ثم ضمك برصيد 17 نقطة، يليه أبها بـ16 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح والطائي، ثم الاتفاق في المركز العاشر بـ13 نقطة، يليه الرائد بـ12 نقطة.

ويقع الوحدة في المركز الـ12 برصيد 8 نقاط، بالتساوي مع الفيحاء، يليه الخليج برصيد 4 نقاط، متساويًا مع العدالة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة.