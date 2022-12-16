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النصر والشباب يتقاسمان الصدارة

ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ9

2022-12-16 الساعة 10:45
ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ9
المواطن - مروة نبيل

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تقاسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة ترتيب دوري روشن السعودي مع نظيره الشباب بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة، مساء اليوم الجمعة.

نتائج مباريات الجولة التاسعة

وأُقيمت 3 مباريات بالأمس في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وشهدت تعادل ضمك ضد الاتفاق سلبيًا، وتحقيق الفيحاء لفوز خارج ملعبه ضد الخليج بنتيجة 2/1، وتغلب التعاون على العدالة بأربعة أهداف مقابل هدف.

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الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

واُستكملت منافسات الجولة التاسعة اليوم، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تحقيق الفوز على الطائي بهدفين مقابل هدف، وتجاوز النصر نظيره الرائد بنتيجة 4/1، وفاز الهلال على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أبها
لاعبو أبها – المصدر spl

وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت عن تأجيل مباراتي الشباب ضد الاتحاد، والوحدة مع الفتح في الجولة التاسعة، لشهر يناير المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الصدارة برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع النصر، وبفارق نقطتين عن الهلال والتعاون.

الشباب
لاعبو الشباب – المصدر @SPL

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ثم ضمك برصيد 16 نقطة، يليه الطائي بـ15 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 10 نقاط، والرائد بـ9 نقاط.

ويتواجد الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم الفيحاء بـ5 نقاط، يليه العدالة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub

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