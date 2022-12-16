ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الـ9

تقاسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر صدارة ترتيب دوري روشن السعودي مع نظيره الشباب بعد نهاية منافسات الجولة التاسعة، مساء اليوم الجمعة.

نتائج مباريات الجولة التاسعة

وأُقيمت 3 مباريات بالأمس في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وشهدت تعادل ضمك ضد الاتفاق سلبيًا، وتحقيق الفيحاء لفوز خارج ملعبه ضد الخليج بنتيجة 2/1، وتغلب التعاون على العدالة بأربعة أهداف مقابل هدف.

واُستكملت منافسات الجولة التاسعة اليوم، حيث نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها في تحقيق الفوز على الطائي بهدفين مقابل هدف، وتجاوز النصر نظيره الرائد بنتيجة 4/1، وفاز الهلال على الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكانت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت عن تأجيل مباراتي الشباب ضد الاتحاد، والوحدة مع الفتح في الجولة التاسعة، لشهر يناير المقبل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ترتيب دوري روشن السعودي

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الصدارة برصيد 22 نقطة، بالتساوي مع النصر، وبفارق نقطتين عن الهلال والتعاون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الخامس برصيد 18 نقطة، ثم ضمك برصيد 16 نقطة، يليه الطائي بـ15 نقطة، وبفارق نقطتين عن أبها، ثم الفتح برصيد 12 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 10 نقاط، والرائد بـ9 نقاط.

ويتواجد الوحدة في المركز الـ12 برصيد 7 نقاط، ثم الفيحاء بـ5 نقاط، يليه العدالة برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الخليج، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد نقطة.