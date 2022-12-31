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انتهت مباريات الجولة اليوم السبت

ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة الـ11

2022-12-31 الساعة 11:35
ترتيب دوري روشن بعد ختام منافسات الجولة الـ11
المواطن - فريق التحرير

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اختُتمت اليوم السبت مباريات الجولة الـ11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 5 مباريات.

مباريات الجولة الـ11

وكانت مباريات الجولة الـ11 بدأت أمس الجمعة بفوز الفيحاء على الفتح بثنائية دون رد، وتعادل سلبي بين الوحدة والعدالة، بينما فاز الشباب على الاتفاق بثلاثية دون رد.

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الطائي والباطن

وفي مباريات اليوم السبت” فاز الطائي على الباطن برباعية دون رد، وفاز الاتحاد على أبها بنتيجة هدفين لهدف، وفاز التعاون على الرائد بثلاثية مقابل هدفين، بينما تعادل الهلال وضمك بنتيجة 2-2، وفاز النصر على الخليج بهدف دون رد.

تاليسكا - النصر والخليج

ترتيب دوري روشن

ويتواجد النصر في الصدارة برصيد 26 نقطة، الشباب ثانيًا برصيد 25 نقطة، الاتحاد ثالثًا برصيد 24 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 23 نقطة، الهلال خامسًا برصيد 22 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 18 نقطة، الطائي سابعًا برصيد 18 نقطة، أبها ثامنًا برصيد 16 نقطة.

الشباب والاتفاق - ترتيب دوري روشن

الفتح تاسعًا في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 15 نقطة، الاتفاق عاشرًا برصيد 13 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة، الفيحاء في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، الوحدة في المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط، الخليج في المركز الخامس عشر ” قبل الأخير” برصيد 4 نقاط، الباطن في المركز السادس عشر والأخير برصيد نقطة واحدة.

وتنطلق منافسات الجولة الـ12 من دوري روشن يوم الخميس المقبل بإقامة 4 مباريات وهم ” ضمك والرائد، النصر والطائي، الاتحاد والهلال، الوحدة والشباب”.

وفي يوم الجمعة المقبل يلعب التعاون ضد الخليج والعدالة ضد الفتح، أما يوم السبت فسوف تُختتم مباريات الجولة الـ12 بمواجهتي ” الفيحاء والباطن، الاتفاق وأبها”.

الهلال ضد ضمك - سعود عبدالحميد

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