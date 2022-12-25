ترتيب دوري روشن بعد مباريات الأحد

أُسدل الستار على مباريات اليوم الأحد في دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة.

وكان ضمك تعادل بدون أهداف مع نادي الوحدة، بينما فاز أبها على العدالة بهدفين دون رد، وفاز الاتفاق على الخليج بهدف دون رد.

ترتيب دوري روشن

ويتواجد نادي النصر في المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 22 نقطة، يليه نادي الشباب ثانيًا برصيد 22 نقطة، الهلال ثالثًا برصيد 20 نقطة، التعاون رابعًا برصيد 20 نقطة، الاتحاد خامسًا برصيد 18 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 17 نقطة، أبها سابعًا برصيد 16 نقطة، الطائي ثامنًا برصيد 15 نقطة، الاتفاق تاسعًا برصيد 13 نقطة، الفتح عاشرًا برصيد 12 نقطة، الرائد في المركز الحادي عشر برصيد 9 نقاط، الوحدة في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، الفيحاء في المركز الـ13 برصيد 5 نقاط، الخليج في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، العدالة في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، الباطن في المركز السادس عشر والأخير برصيد نقطة.

وتُختتم غدًا الاثنين مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بإقامة 5 مباريات.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفتح والشباب في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.

المباراة الثانية بين فريقي الباطن والرائد وتنطلق في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة وتُقام على ملعب نادي الباطن.

المباراة الثالثة بين فريقي الفيحاء والطائي وتنطلق في تمام الـ6 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بينما في نفس التوقيت تنطلق مباراة الاتحاد والتعاون على ملعب الجوهرة المشعة.

وفي ختام الجولة العاشرة من دوري روشن، يُقام ديربي الرياض غدًا في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة بين فريقي النصر والهلال على ملعب مرسول بارك.