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ضمن منافسات الجولة الـ11

ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة

2022-12-30 الساعة 10:58
ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة
المواطن - محمد سمعه

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عاد نادي الشباب لـ صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين بعد نهاية مباريات الجمعة في افتتاح الجولة الـ11 من عمر المسابقة.

ترتيب دوري روشن بعد مباريات الجمعة

ويتواجد الشباب في الصدارة برصيد 25 نقطة، النصر ثانيًا برصيد 23 نقطة، الاتحاد ثالثًا برصيد 21 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 21 نقطة، التعاون خامسًا برصيد 20 نقطة، ضمك سادسًا برصيد 17 نقطة، أبها سابعًا برصيد 16 نقطة، الفتح ثامنًا برصيد 15 نقطة، الطائي تاسعًا برصيد 15 نقطة، الاتفاق عاشرًا برصيد 13 نقطة، الرائد في المركز الـ11 برصيد 12 نقطة، الفيحاء في المركز الثاني عشر برصيد 11 نقطة، الوحدة في المركز الـ13 برصيد تسع نقاط، العدالة في المركز الرابع عشر برصيد خمس نقاط، الخليج في المركز الـ15 “قبل الأخير” برصيد 4 نقاط، الباطن في المركز الـ16 والأخير برصيد نقطة واحدة.

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الشباب والاتفاق - هتان باهبري

نتائج مباريات اليوم

وكانت مباريات اليوم الجمعة في الجولة الـ11 انتهت بفوز الفيحاء على الفتح بثنائية دون رد، وتعادل سلبي بين الوحدة والعدالة، وفوز الشباب على الاتفاق بثلاثية دون رد.

وتُختتم مباريات الجولة الـ11 من دوري روشن السعودي للمحترفين غدًا السبت بإقامة 5 مباريات.

الوحدة والعدالة

مباراتا “الطائي والباطن، أبها والاتحاد” تنطلقان في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة.

الرائد يواجه التعاون في السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

الهلال يلعب مع نادي ضمك والخليج يواجه النصر في نفس التوقيت، حيث تنطلق المباراتان في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

الفتح والفيحاء

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