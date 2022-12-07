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ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023

2022-12-07 الساعة 5:47
ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023
المواطن - فريق التحرير

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يعقد مجلس الوزراء اليوم  الأربعاء، جلسة استثنائية لإقرار الموازنة، وسط ترقب وثقة وتفاؤل بالأرقام التي تضمنتها موازنة السعودية 2023.

وبحسب تقديرات وزارة المالية، في البيان التمهيدي، من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.114 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.123 مليار ريال.

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كما يتوقع أن يتم تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% مــن الناتــج المحلي الإجمالي، مع استمرار العمل على رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق والضبط المالي، ومواصلة تعزيز الوضع المالي للمملكة.

كذلك تشير التقديرات إلى أن موازنة السنة المالية الحالية 2022 يُتوقع أن تسجّل فائضًا يبلغ 90 مليار ريال.

ليست مجرد أرقام

وأكد مواطنون أن موازنة الدولة ليست مجرد أرقام فحسب، بل جهد رجال سهروا على التخطيط والتنمية والاقتصاد والمالية لهذه الوطن، مبدين تفاؤلهم بالأرقام التي تحملها الميزانية الجديدة لتتوج جهود الدولة في مسار التقدم والتنمية ضمن رؤية 2030.

 

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