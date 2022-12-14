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المزرعة ستوفر 407 ميجا وات

تركيب أكثر من 400 ألف لوح شمسي في مشروع البحر الأحمر

2022-12-14 الساعة 10:33
تركيب أكثر من 400 ألف لوح شمسي في مشروع البحر الأحمر
المواطن - فريق التحرير

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أكد حساب مختص بتغطية مشاريع رؤية 2030، تركيب أكثر من 400 ألف لوح شمسي في المزرعة الشمسية بمشروع البحر الأحمر.

تركيب 400 ألف لوح شمسي في المزرعة الشمسية بمشروع البحر الأحمر

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توفر قدرة توليد 407 ميجا وات

وأوضح حساب تغطية مشاريع رؤية 2030 على موقع تويتر، أن المزرعة ستوفر قدرة توليد إجمالية تبلغ حوالي 407 ميجا وات من الطاقة الكهروضوئية الشمسية للمرحلة الأولى، وسيعتمد مشروع البحر الأحمر بالكامل على الطاقة النظيفة.

مشروع البحر الأحمر

شكل مشروع البحر الأحمر تجسيدًا عمليًّا لأحد محاور رؤية 2030، سيقام على عدد من الجزر والمواقع الجبلية والشواطئ، ليصبح وجهة رائدة لسياحة الاستجمام والأنشطة والمغامرات.

وسيتيح هذا المشروع استكشاف طبيعة المملكة من جزر وسواحل وبراكين خاملة، وآثار قديمة، ليصبح بوابة البحر الأحمر أمام العالم، وسيتم تطويره وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

ومن المتوقع أن تصبح هذه الجزر الساحرة شيئًا آخر خلال 5 سنوات، فالمشروع الطموح الذي أطلقه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سيحوّل هذه المواقع البكر إلى وجهة سياحية عالمية.

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