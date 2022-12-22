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مشيدًا بتعامل جمهور النصر

تركي آل الشيخ: أنا هلالي

2022-12-22 الساعة 2:50
تركي آل الشيخ: أنا هلالي
المواطن - مروة نبيل

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أكد رئيس هيئة الترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ عن تشجيعه لنادي الهلال، مشيدًا في الوقت ذاته بتعامل جماهير النصر معه.

تركي آل الشيخ يشجع الهلال

وقال تركي آل الشيخ للإعلامي محمد البكيري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “والله إني هلالي لكن لم يهاجمني ولا ضايقني قد جمهور الهلال!”.

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تركي آل الشيخ
آل الشيخ – المصدر @Turki_alalshikh

وتابع تركي آل الشيخ حديثه قائلًا: “جمهور النصر 80% منهم يعاملوني ويتكلمون معي بأفضل الكلام.. حاجة غريبة!.. وبسبب ذلك قررت أنا ألميريا ولا عاد أبي صداع”.

وكان آل الشيخ قد أكد اليوم عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عدم وجود أي علاقة له بأي شيء يخص كرة القدم السعودية في الوقت الحالي، إلا عند الاحتفال بالإنجازات الوطنية في البوليفارد تسويقًا للموسم وتكريمًا للإنجاز.

تركي آل الشيخ
آل الشيخ – المصدر @Turki_alalshikh

ألميريا بالدوري الإسباني

وكان آل الشيخ قد قام بشراء نادي ألميريا في أغسطس عام 2019، وحقق الفريق طفرة قوية، بعد دعمه بصفقات مميزة والتعاقد مع مدربين أجانب على مستوى عالٍ، ويُشارك هذا الموسم في الدوري الإسباني الممتاز.

ألميريا
لاعبو الفريق – المصدر @UDAlmeria_Arab

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