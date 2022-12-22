تركي آل الشيخ: أنا هلالي

أكد رئيس هيئة الترفيه، مالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ عن تشجيعه لنادي الهلال، مشيدًا في الوقت ذاته بتعامل جماهير النصر معه.

تركي آل الشيخ يشجع الهلال

وقال تركي آل الشيخ للإعلامي محمد البكيري عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “والله إني هلالي لكن لم يهاجمني ولا ضايقني قد جمهور الهلال!”.

وتابع تركي آل الشيخ حديثه قائلًا: “جمهور النصر 80% منهم يعاملوني ويتكلمون معي بأفضل الكلام.. حاجة غريبة!.. وبسبب ذلك قررت أنا ألميريا ولا عاد أبي صداع”.

وكان آل الشيخ قد أكد اليوم عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عدم وجود أي علاقة له بأي شيء يخص كرة القدم السعودية في الوقت الحالي، إلا عند الاحتفال بالإنجازات الوطنية في البوليفارد تسويقًا للموسم وتكريمًا للإنجاز.

ألميريا بالدوري الإسباني

وكان آل الشيخ قد قام بشراء نادي ألميريا في أغسطس عام 2019، وحقق الفريق طفرة قوية، بعد دعمه بصفقات مميزة والتعاقد مع مدربين أجانب على مستوى عالٍ، ويُشارك هذا الموسم في الدوري الإسباني الممتاز.