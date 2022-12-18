تركي آل الشيخ: كأس العالم 2022 يحفر مقبرة التيكي تاكا

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أعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيح، عن تمنيه أن يصبح كأس العالم 2022 مقبرة التيكي تاكا والاستحواذ على الكرة.
وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” اليوم الأحد: “يارب ان كاس العالم ٢٠٢٢م يكون انحفر قبر التيكي تاكا والاستحواذ على الكوره!”.
اقتربت فعاليات كأس العالم 2022 في قطر من الانتهاء، حيث تلتقي فرنسا مع الأرجنتين بعد اليوم الأحد، في نهائي المونديال.
وقد شهدت البطولة العديد من الظواهر الفنية، وأبرزها تراجع طريقة “التيكي تاكا” وأسلوب الاستحواذ، الذي يعتمد عليه بعض المدربين وخصوصا لويس إنريكي، المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، وذلك من خلال التمريرات القصيرة مع الاستحواذ بالكرة.
وودع إنريكي المسابقة مبكرا من دور الـ16 على يد المغرب، بركلات الترجيح، وهو الذي أكد في تصريحاته قبل المباراة، تمسكه بأسلوب الاستحواذ وبناء اللعب من الخلف، ورفضه التراجع عنه.
في المقابل، تقدمت منتخبات أخرى في البطولة، مثل كرواتيا والمغرب، وكلاهما لا يعتمد على الاستحواذ وتدوير الكرة، وإنما يركز في المقام الأول على التنظيم وإغلاق المساحات، وتنفيذ الهجمات المرتدة بشكل مميز.
ورغم وصول فرنسا والأرجنتين إلى النهائي، إلا أنهما لا يعتمدان أيضا على الاستحواذ، إذ يفضل ديدييه ديشامب، المدير الفني لمنتخب الديوك، ترك الكرة للمنافس والتعويل على الهجمات المرتدة، مستغلًا دقة تمريرات جريزمان وانطلاقات كيليان مبابي.