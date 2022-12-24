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يستمر حتى 9 يناير المقبل

تركي آل الشيخ عن معرض العطور : لا يفوتكم

2022-12-24 الساعة 8:57
تركي آل الشيخ عن معرض العطور : لا يفوتكم
المواطن - فريق التحرير

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روّج تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، لمعرض العطور الذي انطلق بواجهة الرياض خلال موسم الرياض.

ويعد “معرض العطور” الحدث الأكبر في تجمع صناع ورواد العطور، حيث يحتوي على أكثر من 150 براند للعطور تحت سقف واحد.

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معرض العطور

لا يفوتكم

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه بموقع “تويتر” “معرض العطور لا يفوتكم”، وعلقت مغردة بالقول: “دايمًا الجديد عند أبو ناصر الله يبارك”، وأضاف آخر: “عطر العود والمسك والعنبر الأجمل”.

كما أعاد نشر عدة صور من مقتطفات بداية معرض العطور اليوم في واجهة الرياض، حيث يمكن حجز التذكرة لزيارته والتسوق منه عبر (هنا).

معرض العطور

تفاصيل المعرض

ويتواجد في معرض العطور أكبر عدد من المشاهير والمؤثرين ووسائل التواصل الاجتماعي، كما يتمتع بتواجد أكبر عدد من المشاركين على مستوى الشرق الأوسط.

ويجمع معرض العطور في نسخته الثانية فرصة لرواد الأعمال في مجال العطور بالمنطقة بعرض منتجاتهم ورؤيتها من قبل الزوار الذي يأتون للتسوق.

ومن المقرر أن يستمر معرض العطور حتى 9 يناير المقبل، ويتم فتحه من الساعة 4 مساء وحتى 1:30 صباحًا، ويكون أقل عمر للحضور ١٤ عامًا.

معرض العطور

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