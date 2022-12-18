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يغنيها عبدالمجيد عبدالله والكبيسي

تركي آل الشيخ يهدي قطر أغنية لليوم الوطني ونهاية المونديال

2022-12-18 الساعة 10:56
تركي آل الشيخ يهدي قطر أغنية لليوم الوطني ونهاية المونديال
المواطن - فريق التحرير

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أهدى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة، أغنية لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمناسبة اليوم الوطني القطري، وأيضًا انتهاء مونديال قطر 2022.

أغنية المجد

جاء ذلك بتغريدة لتركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بتويتر، قائلًا : إهداء لسمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني ولشعب قطر الشقيق…وإن شاء الله نحتفل غدا بانتهاء واحدة من أجمل كؤوس العالم.

وتحمل الأغنية اسم المجد لك يا تميم، ويغنيها عبدالمجيد عبدالله وفهد الكبيسي، وألحان نواف عبدالله.

مباراة النهائي

وتتوجه الأنظار إلى العاصمة القطرية، الدوحة، اليوم الأحد، لمتابعة المباراة النهائية ومعرفة من يتوج بلقب كأس العالم 2022 في المباراة النهائية التي ستجمع المنتخب الأرجنتيني والمنتخب الفرنسي.

يذكر أن المنتخب المغربي خسر أمام كرواتيا بهدفين مقابل هدف في مباراة تحديد برونزية المونديال لينال المركز الرابع بعد تقديمه أداء نال أعجاب الكثيرين من عشاق الكرة وخصوصا في البلدان العربية.

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