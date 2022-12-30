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على خلفية اقتراب النصر من ضم كريستيانو رونالدو

تركي الغامدي: أتمنى تعاقد الشباب مع ميسي أو مودريتش

2022-12-30 الساعة 12:35
تركي الغامدي: أتمنى تعاقد الشباب مع ميسي أو مودريتش
المواطن - محمد سمعه

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أعرب الناقد الرياضي تركي الغامدي عن رغبته في انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أو الكرواتي لوكا مودريتش لصفوف نادي الشباب في المستقبل القريب.

الشباب قد يهتم بضم ميسي

وتحدث الغامدي في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “أتمنى تعاقد الشباب مع ميسي أو مودريتش، ربما النجم الأرجنتيني لن ينضم إلى الليث بسبب تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ولكن مودريتش ينتهي عقده مع الريال صيف 2023، وهو لاعب مؤثر مع منتخب كرواتيا وريال مدريد”.

 

لوكا مودريتش وميسي

وأضاف الغامدي: “وجود مودريتش في الشباب سيكون إضافة كبيرة”.

ويأتي ذلك بعد اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الانضمام لنادي النصر في يناير المقبل.

وعلق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على آخر تطورات صفقة نادي النصر لضم النجم كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

وقال الفراج عبر حلقة الخميس في برنامج “أكشن مع وليد”: “رونالدو لا يرفض الانتقال إلى النصر، ولكنه يشعر بالحيرة هل ينتقل في الشتاء أم في صيف العام المقبل، وهذا هو الأمر الذي يفصله عن الانضمام لأصفر الرياض، ربما يفكر في الانضمام لناد أوروبي لمدة 6 أشهر، هو لم يُغلق الباب أمام النصر”.

وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو في نوفمبر الماضي، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه اللاعب البرتغالي مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان هاجم من خلاله إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج.

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