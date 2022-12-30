تركي الغامدي: أتمنى تعاقد الشباب مع ميسي أو مودريتش

أعرب الناقد الرياضي تركي الغامدي عن رغبته في انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أو الكرواتي لوكا مودريتش لصفوف نادي الشباب في المستقبل القريب.

الشباب قد يهتم بضم ميسي

وتحدث الغامدي في برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “أتمنى تعاقد الشباب مع ميسي أو مودريتش، ربما النجم الأرجنتيني لن ينضم إلى الليث بسبب تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، ولكن مودريتش ينتهي عقده مع الريال صيف 2023، وهو لاعب مؤثر مع منتخب كرواتيا وريال مدريد”.

وأضاف الغامدي: “وجود مودريتش في الشباب سيكون إضافة كبيرة”.

ويأتي ذلك بعد اقتراب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من الانضمام لنادي النصر في يناير المقبل.

#وليد_الفراج: رونالدو لم يُقفل الباب للانتقال لكنه يفاضل حاليًا بين أن يأتي للدوري السعودي أو يبحث عن فريق أوروبي؟ رونالدو للنصر ستكون البداية للأندية والأخبار "طيبة" للهلال و الاتحاد و الشباب#أكشن_مع_وليد

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وعلق الإعلامي الرياضي وليد الفراج على آخر تطورات صفقة نادي النصر لضم النجم كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

وقال الفراج عبر حلقة الخميس في برنامج “أكشن مع وليد”: “رونالدو لا يرفض الانتقال إلى النصر، ولكنه يشعر بالحيرة هل ينتقل في الشتاء أم في صيف العام المقبل، وهذا هو الأمر الذي يفصله عن الانضمام لأصفر الرياض، ربما يفكر في الانضمام لناد أوروبي لمدة 6 أشهر، هو لم يُغلق الباب أمام النصر”.

وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو في نوفمبر الماضي، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه اللاعب البرتغالي مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان هاجم من خلاله إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج.