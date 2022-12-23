تركي الغامدي: لا يُمكن تجاوز الخطوط الحمراء بعلاقة الاتحاد والشباب

أوضح الناقد الرياضي تركي الغامدي أن العلاقة بين ناديي الاتحاد والشباب تاريخية وبها خطوط حمراء لا يُمكن تجاوزها، بعد المناوشات التي حدثت داخل الملعب عقب تأهل الاتحاد لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الغامدي عبر حسابه في “تويتر” : العلاقة بين الناديين لها جذورها وتاريخية، تحدث مناوشات ومناكفات داخل وخارج الملعب، وربما تجاوزات من قلة من الطرفين، لكن هناك خطوطًا حمراء يعرفها كبار الناديين، لا يُمكن تجاوزها ولا يمكن إيصال العلاقة إلى فجور في الخصومة، كما يرغب ويطمح البعض، هذا عُرف الكبار”.

تصرف غريب من غروهي

وكان الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد، أظهر رد فعل غريب، أمام الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الشباب، وذلك بعد تأهل العميد إلى ربع نهائي كأس الملك.

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة SSC مقطع فيديو لـ حارس الاتحاد وهو يحتفل بطريقة وُصفت بـ “الاستفزازية” أمام بانيجا بعد إهدار الأخير ركلة جزاء ترجيحية في المباراة، حيث احتفل حارس الاتحاد بشكل هيستيري أمام بانيجا ثم انصرف ليحتفل مع زملائه لاعبي الاتحاد.

الاتحاد والشباب

وتأهل فريق الاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على فريق الشباب بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.