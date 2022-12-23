Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد المناوشات التي حدثت عقب مباراة الفريقين

تركي الغامدي: لا يُمكن تجاوز الخطوط الحمراء بعلاقة الاتحاد والشباب

2022-12-23 الساعة 8:07
تركي الغامدي: لا يُمكن تجاوز الخطوط الحمراء بعلاقة الاتحاد والشباب
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أوضح الناقد الرياضي تركي الغامدي أن العلاقة بين ناديي الاتحاد والشباب تاريخية وبها خطوط حمراء لا يُمكن تجاوزها، بعد المناوشات التي حدثت داخل الملعب عقب تأهل الاتحاد لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال الغامدي عبر حسابه في “تويتر” : العلاقة بين الناديين لها جذورها وتاريخية، تحدث مناوشات ومناكفات داخل وخارج الملعب، وربما تجاوزات من قلة من الطرفين، لكن هناك خطوطًا حمراء يعرفها كبار الناديين، لا يُمكن تجاوزها ولا يمكن إيصال العلاقة إلى فجور في الخصومة، كما يرغب ويطمح البعض، هذا عُرف الكبار”.

قد يهمّك أيضاً
Img

عمة خبير في المناعة والعدوى ماتت بسبب خلطة شعبية

Img

ترقب تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك

تصرف غريب من غروهي

 وكان الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي، حارس مرمى نادي الاتحاد، أظهر رد فعل غريب، أمام الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الشباب، وذلك بعد تأهل العميد إلى ربع نهائي كأس الملك.

ونشر الحساب الرسمي لـ قناة SSC مقطع فيديو لـ حارس الاتحاد وهو يحتفل بطريقة وُصفت بـ “الاستفزازية” أمام بانيجا بعد إهدار الأخير ركلة جزاء ترجيحية في المباراة، حيث احتفل حارس الاتحاد بشكل هيستيري أمام بانيجا ثم انصرف ليحتفل مع زملائه لاعبي الاتحاد.

الاتحاد والشباب

وتأهل فريق الاتحاد إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على فريق الشباب بركلات الجزاء الترجيحية، بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية