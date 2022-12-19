Icon

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات Icon تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 Icon 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني Icon إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان Icon لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
العملية استغرقت 4 ساعات

ترميم أنف مكسور لحالة حرجة بالحدود الشمالية

2022-12-19 الساعة 6:03
ترميم أنف مكسور لحالة حرجة بالحدود الشمالية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، عن نجاح عملية جراحية لحالة حرجة تعرضت لسقوط على جسم حاد ما أدى لكسر مضاعف بعظام الأنف والغضاريف.

وقالت صحة الحدود الشمالية عبر حسابها بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين “نجح فريق طبي في برج الشمال الطبي في التعامل مع حالة حرجة تعرضت لسقوط على جسم حاد تسبب لها في كسر مضاعف لعظام الأنف والغضاريف في عملية استغرقت 4 ساعات تكللت -ولله الحمد- بالنجاح”.

قد يهمّك أيضاً
Img

كرام تحتفل بتخريج 43 حافظًا وحافظةً لكتاب الله

Img

التعاون يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدفين

تفاصيل العملية العاجلة

وأكدت صحة الحدود الشمالية أن الفريق الطبي في برج الشمال أجرى عملية عاجلة لترميم أنسجة الأنف وتعديل للكسر العظمي، وعمل ترقيع تجميلي للجلد المفقود في وقت قياسي لمصابة، حيث استغرقت العملية 4 ساعات.

وأوضح الفريق الطبي أن المصابة حضرت للمستشفى في حالة حرجة بعد فقدها كمية كبيرة من الدم نتيجة تعرض الأنف لكسر مضاعف وعميق بسبب الجسم الحاد الذي سقطت عليه، وقُدِّمت لها الإسعافات الأولية التي أوقفت النزيف، وأُجريت لها الفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية، والتي أكدت وجود تهتك شديد وكسر مضاعف في عظام الأنف وغضاريف الأنف، مع فقدان للجلد وجرح عميق استدعى تدخلًا جراحيًا طارئًا، وأُدخِلت على إثرها لغرفة العمليات وأُجرِي لها ترميم لأنسجة الأنف وعُدِل الكسر العظمي وأُجرِي لها ترقيع تجميلي للجلد المفقود من الأنسجة المجاورة ووُضِعت دعامتان خارجية وداخلية لحماية الأنف، لمتابعة المريضة بعد ذلك في أقسام التنويم حتى خروجها من المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

 641 عملية جراحية

يذكر أن برج الشمال الطبي قدم خدماته العلاجية والإسعافية خلال الـ3 أشهر الماضية لـ47492 مستفيدًا؛ منها إجراء 641 عملية جراحية، بالإضافة إلى تقديم 27455 خدمة عن طريق أقسام الطوارئ، وكذلك تقديم 20237 خدمة عن طريق العيادات الخارجية بالمستشفى.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...
السعودية اليوم

الأمير تركي بن محمد يشيد باهتمام القيادة...

السعودية اليوم
الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...
السعودية اليوم

الرئيس الصيني: أقمنا علاقات وشراكة إستراتيجية مع...

السعودية اليوم
الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...
السعودية اليوم

الزكاة والضريبة: إعفاء التأجير السكني من ضريبة...

السعودية اليوم
ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا
العالم

ذا روك يعترف بأنه اعتاد السرقة يوميًا

العالم
ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان
حصاد اليوم

ضبط 4 مخالفين بحوزتهم حطب وفحم محليان

حصاد اليوم
البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...
الرياضة

البرتغال تحفز رفاق رونالدو قبل لقاء كوريا...

الرياضة
طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...
السعودية اليوم

طائرة الإخلاء الطبي التابعة للدفاع نقلت ياسر...

السعودية اليوم
ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...
أخبار أمنية

ضبط مخالفين بحوزتهما 76 كجم من الحشيش...

أخبار أمنية