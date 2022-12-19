ترميم أنف مكسور لحالة حرجة بالحدود الشمالية

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية، عن نجاح عملية جراحية لحالة حرجة تعرضت لسقوط على جسم حاد ما أدى لكسر مضاعف بعظام الأنف والغضاريف.

وقالت صحة الحدود الشمالية عبر حسابها بموقع “تويتر”، اليوم الاثنين “نجح فريق طبي في برج الشمال الطبي في التعامل مع حالة حرجة تعرضت لسقوط على جسم حاد تسبب لها في كسر مضاعف لعظام الأنف والغضاريف في عملية استغرقت 4 ساعات تكللت -ولله الحمد- بالنجاح”.

تفاصيل العملية العاجلة

وأكدت صحة الحدود الشمالية أن الفريق الطبي في برج الشمال أجرى عملية عاجلة لترميم أنسجة الأنف وتعديل للكسر العظمي، وعمل ترقيع تجميلي للجلد المفقود في وقت قياسي لمصابة، حيث استغرقت العملية 4 ساعات.

وأوضح الفريق الطبي أن المصابة حضرت للمستشفى في حالة حرجة بعد فقدها كمية كبيرة من الدم نتيجة تعرض الأنف لكسر مضاعف وعميق بسبب الجسم الحاد الذي سقطت عليه، وقُدِّمت لها الإسعافات الأولية التي أوقفت النزيف، وأُجريت لها الفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية، والتي أكدت وجود تهتك شديد وكسر مضاعف في عظام الأنف وغضاريف الأنف، مع فقدان للجلد وجرح عميق استدعى تدخلًا جراحيًا طارئًا، وأُدخِلت على إثرها لغرفة العمليات وأُجرِي لها ترميم لأنسجة الأنف وعُدِل الكسر العظمي وأُجرِي لها ترقيع تجميلي للجلد المفقود من الأنسجة المجاورة ووُضِعت دعامتان خارجية وداخلية لحماية الأنف، لمتابعة المريضة بعد ذلك في أقسام التنويم حتى خروجها من المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد.

641 عملية جراحية

يذكر أن برج الشمال الطبي قدم خدماته العلاجية والإسعافية خلال الـ3 أشهر الماضية لـ47492 مستفيدًا؛ منها إجراء 641 عملية جراحية، بالإضافة إلى تقديم 27455 خدمة عن طريق أقسام الطوارئ، وكذلك تقديم 20237 خدمة عن طريق العيادات الخارجية بالمستشفى.