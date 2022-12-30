تزاحم السيارات في بريدة بعد خروج الهواة للاستمتاع بالأجواء الماطرة

دفعت الأجواء الماطرة في منطقة القصيم، هواة الطلعات البرية للخروج والاستمتاع بالأجواء الشتوية.

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، ازدحام عدد كبير من السيارات في عسيلان ببريدة بعد خروج المواطنين للاستمتاع بالأجواء الشتوية.

استمرار الهطول

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة.