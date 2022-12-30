تزاحم السيارات في بريدة بعد خروج الهواة للاستمتاع بالأجواء الماطرة

الأرصاد: استمرار الأمطار الرعدية مصحوبة بأتربة مثارة وزخات من البرد جدة تحت المطر: تأخر رحلات وتعليق دراسة وأعلى كمية 44ملم تعليق الدراسة الحضورية بجامعة جدة الجمعة والسبت توقعات بحالة جوية من عدم الاستقرار بالسعودية حتى 7 يناير مشاجرة بالسيوف داخل مستشفى بالكويت النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين
دفعت الأجواء الماطرة في منطقة القصيم، هواة الطلعات البرية للخروج والاستمتاع بالأجواء الشتوية.
فيديو | مراسل #الإخبارية يوسف الحميد: أجواء ماطرة تعم أرجاء منطقة القصيم وتدفع هواة الطلعات البرية لرسم صورة جميلة يزينها ازدحام السيارات في عسيلان ببريدة استمتاعاً بالأجواء الشتوية pic.twitter.com/SSAs4nybarقد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 30, 2022
ووثق مقطع فيديو نشرته قناة الإخبارية، ازدحام عدد كبير من السيارات في عسيلان ببريدة بعد خروج المواطنين للاستمتاع بالأجواء الشتوية.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد، تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، الرياض، القصيم، الشرقية وكذلك مكة المكرمة.