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وجود حوالي 100 شيطان

تسجيل صوت زوبعة شيطان الغبار على المريخ لأول مرة

2022-12-16 الساعة 9:22
تسجيل صوت زوبعة شيطان الغبار على المريخ لأول مرة
المواطن - فريق التحرير

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استطاعت المركبة الجوالة بيرسفيرانس، تسجيل أول صوت لزوبعة شيطان الغبار، التي أثيرت على سطح كوكب المريخ، في سابقة يمكن أن تكون ذات أهمية في معرفة طبيعة مناخ الكوكب الأحمر، وفقًا لدراسة نشرت في مجلة ناتشر كوميونيكيشنز.

ميكرفون

ووضع فريق دولي من العلماء ميكروفونًا على متن المركبة الجوالة التابعة لوكالة ناسا لالتقاط التسجيل الصوتي للزوبعة. فيما قال روجر وينز، أستاذ علوم الأرض والغلاف الجوي والكواكب في جامعة بوردو وأحد مؤلفي الدراسة: يتيح لنا الميكروفون أخذ عينات صوتية لما يحدث على كوكب المريخ، ويساعدنا في تكوين فكرة أقوى عن شكل المناخ على سطحه.

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وعمل وينز في الفريق العلمي الذي يضم إحدى مؤلفات الدراسة وعالمة الكواكب، نعومي مردوخ، وفريق آخر من الباحثين في المعهد الوطني الفرنسي العالي للملاحة الجوية والفضاء، ووكالة ناسا.

100 شيطان

ولاحظ العلماء أدلة على وجود حوالي 100 شيطان غبار في حفرة جيزيرو، وهي الحفرة التي هبطت بها المركبة بيرسفيرانس منذ فبراير 2021.

من المعروف شياطين الغبار هو عبارة عن أعاصير صغيرة من الغبار والحصى وهي شائعة على سطح المريخ، وتعتبر علامة على وجود اضطرابات في الغلاف الجوي وهي ضرورية لتحقيق التوازن فيما يتعلق بدورة الغبار ونقله على سطح الكوكب الأحمر، لاسيما وأن الغبار المتراكم في بعض المناطق له تأثير سيئ ومتربط بتدهور الأجهزة على مركبات المريخ الجوالة.

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