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إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 813,775 حالة

تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 76

2022-12-13 الساعة 1:20
تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 76
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، فيما رصدت تعافي 76 حالة، ووفاة واحدة.

وأضافت وزارة الصحة، أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية بلغ 826,312 حالة، من بينها 3051 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 37 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 813,775 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9487 حالة وفاة.

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أهمية الكمامة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.

عيونك تكفي

وتابعت في حملتها التوعية “عيونك تكفي”، أنه في حالة إذا كنت مصاباً بالإنفلونزا الموسمية، فإن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصا أثناء الوجود في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.

حملة توعوية

وكانت الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، مستهدفة الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، إضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر.

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