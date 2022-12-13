تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 76

التدريب التقني والمهني يوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل للخريجين طرق الرياض أزمة حقيقية وتأخر بالساعات والثقافة المرورية ضرورة الخارجية البريطانية: رؤية 2030 قادرة على تغيير خريطة القوى رئيس حقوق الإنسان لـ”المواطن”: تمكين المرأة لا يضغط على مشاركة الشباب في سوق العمل توثيق عقود العاملين في القطاع الخاص إلزامي ولي العهد يستقبل أمين عام المكتب الدولي للمعارض ويستعرض معه ملف استضافة الرياض إكسبو 2030 ديوانية المعرفة تناقش “الاستثمار في المملكة.. فرص وتطلعات” إدارة الأزمات بـ إمارة مكة: تجنبوا الأنفاق واستخدموا الطرق البديلة أجواء شتوية متوقعة في المأكل والمشرب والملبس طوال 90 يومًا تعليق الدراسة غداً في مكة وبحرة والجموم والكامل
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد-19″، فيما رصدت تعافي 76 حالة، ووفاة واحدة.
وأضافت وزارة الصحة، أن إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في السعودية بلغ 826,312 حالة، من بينها 3051 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 37 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 813,775 حالة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 9487 حالة وفاة.
وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.
وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.
وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.
وتابعت في حملتها التوعية “عيونك تكفي”، أنه في حالة إذا كنت مصاباً بالإنفلونزا الموسمية، فإن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصا أثناء الوجود في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.
وكانت الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، مستهدفة الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، إضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر.