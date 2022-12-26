Icon

صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر Icon أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” Icon دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة Icon الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني Icon أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن Icon تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35 Icon هل تكون المركبات الصغيرة جدًّا حلًّا لـ الزحام في السعودية؟ Icon القبض على مواطن أطلق النار على شخصين وقتل أحدهما في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
إجمالي حالات التعافي يرتفع لـ 814415 حالة

تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 46

2022-12-26 الساعة 1:15
تسجيل 53 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 46
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 826850 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 46 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 814415 حالة ولله الحمد، وتم أيضا تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع الإجمالي إلى 9510 حالات وفاة، وبلغ عدد الحالات الحرجة 30 حالة.

قد يهمّك أيضاً
Img

نيوم تؤهل 600 طالب وطالبة للدراسة الجامعية والمستقبل الوظيفي

Img

تناول الحلويات بدون الشعور بالذنب

أهمية الكمامة

وفي وقت سابق، شددت وزارة الصحة على أهمية ارتداء الكمامة خاصة لمصابي الإنفلونزا الموسمية لمنع انتقال العدوى.

وأوضحت أن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ويقلل من انتشار الفيروس ويحمي المحيطين من الإصابة بالعدوى.

وأكدت وزارة الصحة أهمية ارتداء الكمامة للمصابين بالإنفلونزا الموسمية لحماية المحيطين من حولهم.

عيونك تكفي

وتابعت في حملتها التوعية “عيونك تكفي”، أنه في حالة إذا كنت مصابًا بالإنفلونزا الموسمية، فإن الكمامة تعد الحاجز الوقائي الذي يقلل من فرص الإصابة عن طريق تنفس الرذاذ وهو أحد أكثر طرق انتقال الإنفلونزا الموسمية خصوصًا أثناء الوجود في أماكن التجمعات والمنشآت الصحية، أو مع أشخاص تظهر عليهم أعراض الإصابة.

حملة توعوية

وكانت الصحة قد أطلقت حملة توعوية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية تحت شعار “اللحظة اللي ما تتمناها”، مستهدفة الفئات الأكثر تأثرًا بها مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والمصابين بنقص المناعة، والحوامل، إضافة إلى العاملين بالقطاع الصحي، وعامة أفراد المجتمع، مؤكدةً أن التطعيم آمن ولا توجد له آثار جانبية تُذكر.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

منتخب كرواتيا متخصص أشواط إضافية
الرياضة

منتخب كرواتيا متخصص أشواط إضافية

الرياضة
خليل البلوشي: السعودية قادرة على تخطي المكسيك
كأس العالم

خليل البلوشي: السعودية قادرة على تخطي المكسيك

كأس العالم
مقارنة الأكلات الشتوية في سهيل والحميمين والعقارب
السعودية اليوم

مقارنة الأكلات الشتوية في سهيل والحميمين والعقارب

السعودية اليوم
الدفاع المدني: توخوا الحيطة لاحتمالية هطول أمطار...
السعودية اليوم

الدفاع المدني: توخوا الحيطة لاحتمالية هطول أمطار...

السعودية اليوم
انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية
العالم

انفجارات وقتلى في قاعدة جوية روسية

العالم
محمد رمضان يرقص مع مضيفة بداخل طائرة...
مشاهير

محمد رمضان يرقص مع مضيفة بداخل طائرة...

مشاهير
جماهير فرنسية تُطالب بإعادة نهائي كأس العالم...
كأس العالم

جماهير فرنسية تُطالب بإعادة نهائي كأس العالم...

كأس العالم
ديشامب قد يؤجل حلم زيدان مع فرنسا
آخر الاخبار

ديشامب قد يؤجل حلم زيدان مع فرنسا

آخر الاخبار