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مشاكل سلاسل التوريد أدت إلى حالة من عدم اليقين

تسريبات تكشف تصميمًا صادمًا لـ iPhone 15

2022-12-04 الساعة 2:46
تسريبات تكشف تصميمًا صادمًا لـ iPhone 15
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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قالت مجلة فوربس إن سلسلة هواتف iPhone 15 آيفون 15القادمة من آبل تغير شكلها بطريقة لافتة، وتبدو التسريبات الأولى للتصميم مذهلة.

تصميم الحواف

وأوضح التقرير أن جميع الحواف في طرازات iPhone 15 ستشبه طراز iPhone 5C المطروح عام 2013 والذي يُعد واحدًا من أفضل تصميمات آبل.

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تسريبات تكشف تصميمًا صادمًا لـ iPhone 15

وكشف موقع Leaks Apple Pro المتخصص في كشف تسريبات شركة آبل أنها ستطلق iPhone 15 Ultra الجديد من التيتانيوم، مضيفًا أن الحواف المنحنية لا زالت قيد الدراسة القوية والإدارة العليا لم تتخذ أي قرار نهائي بشأنها.

وهذا التصريح بشأن أن تصميم الحواف لا زال قيد الدراسة مثير للاهتمام لأن تصميمات آيفون عادة ما تكون مقررة قبل عام من الطرح، لكن من جهة أخرى فإن مشاكل سلاسل التوريد الخاصة بالشركة قد تكون أدت إلى هذه الحالة من عدم اليقين.

وقال موقع Leaks Apple Pro التكنولوجي أيضًا أن الزجاج سيظل يستخدم لظهر جميع طرزات iPhone 15 لأنه ضروري للشحن اللاسلكي.

شاحن هاتف iPhone 15 

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تتخلى طرازات آيفون 15 iPhone 15 عن شاحن Lightning وتتحول للـ USB-C، مع ترقية الكاميرات الأساسية، واستبدال أزرار الطاقة ومستوى الصوت.

وفي المجمل، فإن التسريبات تشير إلى أن المنحنيات ستعود مجددًا إلى آيفون حتى لو كانت محدودة على iPhone 15 Ultra، وستظل خاصية Dynamic Island موجودة مع تقديمها في طرازي iPhone 14 Pro و Pro Max.

تسريبات تكشف تصميمًا صادمًا لـ iPhone 15

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