تسريبات تكشف مواصفات هاتف جالاكسي إس 23

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تتسارع التسريبات عن النسخ الجديدة من هاتف جالاكسي، وهي إس 23 وإس23 بلس وإس23 ألترا، وتشير تقارير إلى أن الشركة ستكشف عن النسخ الجديدة من هاتفها في فبراير المقبل.
وتشير التسريبات إلى أن وحدة الكاميرا في أس 23 وأس 23 بلس ستأتي بثلاث عدسات، فيما تأتي ألترا بخمس عدسات خلفية.
وسرب موقع 91mobiles صورًا ترويجية لألترا وبلس، يظهر فيها بلس باللون الوردي وألترا باللون الأخضر، وسيكون هذان اللونان مستخدمين أكثر من غيرهما في الإعلانات الترويجية، لكن سامسونج ستطرح أيضًا ألوانًا أخرى.
ويشير الموقع التقني إلى أن شاشة ألترا ستكون بحجم 6.8 بوصة مقارنة بـ6.6 بوصة لهاتف بلس. وسوف تستخدم سامسونج وحدة المعالجة المركزية سناب دراجون 8 من الجيل الثاني، ورام بسعة 12 جيجاب بايت.
ويأتي هاتف بلس ببطارية 4700 ملي أمبير، بينما سيكون ألترا مزودًا ببطارية 5000 ملي أمبير.