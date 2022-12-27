Icon

4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم Icon بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء Icon موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

تكنولوجيا
حصاد اليوم
سيتم إطلاقه في فبراير المقبل

تسريبات تكشف مواصفات هاتف جالاكسي إس 23

2022-12-27 الساعة 11:42
تسريبات تكشف مواصفات هاتف جالاكسي إس 23
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تتسارع التسريبات عن النسخ الجديدة من هاتف جالاكسي، وهي إس 23 وإس23 بلس وإس23 ألترا، وتشير تقارير إلى أن الشركة ستكشف عن النسخ الجديدة من هاتفها في فبراير المقبل.

مواصفات الكاميرا

وتشير التسريبات إلى أن وحدة الكاميرا في أس 23 وأس 23 بلس ستأتي بثلاث عدسات، فيما تأتي ألترا بخمس عدسات خلفية.

قد يهمّك أيضاً
Img

مباحثات سعودية مصرية لتعزير الفرص الاستثمارية الواعدة

Img

توقعات باستمرار عواصف وأمطار مكة المكرمة حتى الـ8 مساءً

وسرب موقع 91mobiles  صورًا ترويجية لألترا وبلس، يظهر فيها بلس باللون الوردي وألترا باللون الأخضر، وسيكون هذان اللونان مستخدمين أكثر من غيرهما في الإعلانات الترويجية، لكن سامسونج ستطرح أيضًا ألوانًا أخرى.

مواصفات تقنية

ويشير الموقع التقني إلى أن شاشة ألترا ستكون بحجم 6.8 بوصة مقارنة بـ6.6 بوصة لهاتف بلس. وسوف تستخدم سامسونج وحدة المعالجة المركزية سناب دراجون 8 من الجيل الثاني، ورام بسعة 12 جيجاب بايت.

ويأتي هاتف بلس ببطارية 4700 ملي أمبير، بينما سيكون ألترا مزودًا ببطارية 5000 ملي أمبير.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فيفا: 4 طقوس لـ وليد الركراكي لكتابة...
آخر الاخبار

فيفا: 4 طقوس لـ وليد الركراكي لكتابة...

آخر الاخبار
إنجاد: العثور على أحد مفقودي أم رضمة...
السعودية اليوم

إنجاد: العثور على أحد مفقودي أم رضمة...

السعودية اليوم
إصابة صادمة للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة المغرب
كأس العالم

إصابة صادمة للمنتخب الفرنسي قبل مواجهة المغرب

كأس العالم
سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض يحول الإنسان...
العالم

سيلين ديون تكشف إصابتها بمرض يحول الإنسان...

العالم
نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم
الرياضة

نجم منتخب فرنسا يعتزل كرة القدم

الرياضة
أمير الرياض ونائبه يطلعان على منجزات نادي...
السعودية اليوم

أمير الرياض ونائبه يطلعان على منجزات نادي...

السعودية اليوم
توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...
آخر الاخبار

توقع عواصف رعدية وأمطار غزيرة وتساقط البرد...

آخر الاخبار
انطلاق قمة مصرية أردنية عراقية في عمان
العالم

انطلاق قمة مصرية أردنية عراقية في عمان

العالم