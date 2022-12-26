تسلا تشهد أسوأ عام لها متأثرة بفوضى تويتر 

نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات صورة فضائية.. نصف سماء السعودية مغطاة بالغيوم بدء صرف تعويضات العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء موجز “المواطن” ليوم الأحد 25 ديسمبر أكثر من 150 براند في معرض العطور وجولة مميزة بعدسة “المواطن” دفع 516 مليون ريال إيجارات لسكان الأحياء المطورة بجدة الصندوق العقاري: إيداع 900 مليون ريال في حسابات مُستفيدي سكني أمريكا ترغب بإعادة بناء الثقة مع السعودية بأي ثمن تراجع حالات كورونا.. 23 إصابة جديدة وتعافي 35
تتجه شركة تسلا لتحقيق أسوأ عام لها على الإطلاق، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 70% خلال الأشهر الـ 13 الماضية، حيث يبدو أن المستثمرين قد سئموا من الفوضى التي أثارها إيلون ماسك في منصة تويتر.
ويرى المستثمرون أن الاستحواذ والفوضى اللاحقة التي أدت إلى اتخاذ ماسك نهجًا عمليًا لإدارة شبكة التواصل الاجتماعي، قد صرف انتباهه عن إدارة شركة السيارات الكهربائية الرائدة، وألحق أضرارًا جسيمة بشؤونها المالية.
وصل سعر سهم Tesla إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلًا 414 دولارًا في نوفمبر 2021، وانخفض منذ ذلك الحين بنسبة 70% ليصل إلى 123.15 دولار اعتبارًا من يوم الجمعة الماضية، مع انخفاض الأسهم بنسبة 1%.
وظلت الأسهم مرتفعة عند 380 دولارًا حتى الأول من أبريل، وهو اليوم الذي كشف ماسك فيه أنه كان يشتري أسهم تويتر، ومنذ ذلك الحين فقدت الشركة ما يقرب من ثلثي قيمتها.
ويُعد ذلك الانخفاض بمثابة أسوأ أداء سنوي لها منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2010، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من أن تويتر يستهلك الكثير من وقت الملياردير الأمريكي.
وفي الوقت نفسه، فإنه في هذا الأسبوع، عززت تسلا الخصومات التي تقدمها على طرازيها الأكثر مبيعًا، وبشكل عام فإن لجوء الشركة إلى التخفيضات هو خطوة نادرة، ومع ذلك فقد تم إطالة الفترة أيضًا، وهو مؤشر واضح على تباطؤ الطلب على سياراتها الكهربائية.