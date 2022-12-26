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تزايد غضب المستثمرين من إيلون ماسك

تسلا تشهد أسوأ عام لها متأثرة بفوضى تويتر

2022-12-26 الساعة 3:29
تسلا تشهد أسوأ عام لها متأثرة بفوضى تويتر
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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تتجه شركة تسلا لتحقيق أسوأ عام لها على الإطلاق، حيث انخفض سعر السهم بنسبة 70% خلال الأشهر الـ 13 الماضية، حيث يبدو أن المستثمرين قد سئموا من الفوضى التي أثارها إيلون ماسك في منصة تويتر.

ويرى المستثمرون أن الاستحواذ والفوضى اللاحقة التي أدت إلى اتخاذ ماسك نهجًا عمليًا لإدارة شبكة التواصل الاجتماعي، قد صرف انتباهه عن إدارة شركة السيارات الكهربائية الرائدة، وألحق أضرارًا جسيمة بشؤونها المالية.

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انخفاض سهم تسلا 70%

وصل سعر سهم Tesla إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلًا 414 دولارًا في نوفمبر 2021، وانخفض منذ ذلك الحين بنسبة 70% ليصل إلى 123.15 دولار اعتبارًا من يوم الجمعة الماضية، مع انخفاض الأسهم بنسبة 1%.

وظلت الأسهم مرتفعة عند 380 دولارًا حتى الأول من أبريل، وهو اليوم الذي كشف ماسك فيه أنه كان يشتري أسهم تويتر، ومنذ ذلك الحين فقدت الشركة ما يقرب من ثلثي قيمتها.

ويُعد ذلك الانخفاض بمثابة أسوأ أداء سنوي لها منذ طرحها للاكتتاب العام في عام 2010، حيث يشعر المستثمرون بالقلق من أن تويتر يستهلك الكثير من وقت الملياردير الأمريكي.

تسلا تشهد أسوأ عام لها متأثرة بفوضى تويتر 

انخفاض الطلب على السيارات الكهربائية

وفي الوقت نفسه، فإنه في هذا الأسبوع، عززت تسلا الخصومات التي تقدمها على طرازيها الأكثر مبيعًا، وبشكل عام فإن لجوء الشركة إلى التخفيضات هو خطوة نادرة، ومع ذلك فقد تم إطالة الفترة أيضًا، وهو مؤشر واضح على تباطؤ الطلب على سياراتها الكهربائية.

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