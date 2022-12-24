تسلا تعلق إنتاج السيارات الكهربائية بمصنع شنغهاي

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علقت شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية الإنتاج مؤقتًا في مصنعها في شنغهاي، اليوم السبت، وعلى ذلك سيتم إيقاف معظم العمل في الأسبوع الأخير من ديسمبر.
وبحسب وكالة رويترز، فإن الشركة الأمريكية المملوكة للملياردير إيلون ماسك، ألغت نوبة العمل الصباحية وأخبرت جميع العاملين في أكثر مراكز التصنيع إنتاجية، أن بإمكانهم بدء استراحتهم، بدون أن تذكر الشركة أي أسباب.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت تسلا تعليق إنتاج الموديل Y في المصنع بدءًا من 25 ديسمبر الجاري إلى 1 يناير 2023.
وفي حين أن الشركة لم تذكر سبب التعليق المؤقت، إلا أن ذلك يأتي تزامنًا مع موجة متزايدة من الإصابات بعد أن خففت الصين من سياسة زيرو كوفيد في خطوة لاقت ترحيبًا من الشركات والجمهور قبل ارتفاع الإصابات.
وبحسب رويترز، قال أحد الأشخاص إن العمال في تسلا ومورديها أصيبوا بالمرض أيضًا كجزء من هذه الموجة، مما شكل تحديات لعمليات الإنتاج في الأسبوع الماضي.
وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، تكافح بكين مع أول موجة من كوفيد-19 بعد التخفيف من إجراءات القيود، وأصبحت أقسام الطوارئ في المدن والبلدات الصغيرة في جميع أنحاء بكين مكتظة.
وفي المقابل، أبلغت الحكومة الصينية عن سبع وفيات فقط نتيجة كورونا، منذ 7 ديسمبر، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5241 شخصًا.
ويُذكر أن مصنع شنغهاي في الصين يُعد أهم مركز تصنيع لشركة إيلون ماسك للسيارات الكهربائية.