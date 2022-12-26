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في أول خطاب له

تشارلز الثالث: بريطانيا تعاني اقتصاديًّا

2022-12-26 الساعة 12:05
تشارلز الثالث: بريطانيا تعاني اقتصاديًّا
المواطن - فريق التحرير

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سلط الملك تشارلز الثالث، في أول خطاب له في رأس السنة كملك لبريطانيا، الضوء علي الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها البريطانيون.

تفاصيل الخطاب

وسجل الملك تشارلز الثالث، فيديو التهنئة التقليدية، حيث أشاد بوالدته الملكة إليزابيث الثانية والأب الأمير فيليب، وشكره على الرسائل والبطاقات والرسائل المؤثرة للغاية.

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وتم بث خطاب الملك على قناة يوتيوب الخاصة بقصر باكنجهام.

وأشار تشارلز الثالث إلى الصعوبات الاقتصادية التي واجهها البريطانيون هذا العام، ودعم أولئك “الذين هم في المنزل يبحثون عن طرق لدفع فواتيرهم وإطعام أسرهم وتدفئتهم”.

وأصبح تشارلز ملكًا، وأخذ اسم تشارلز الثالث بعدما توفيت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا العظمى، التي حكمت البلاد لأكثر من 70 عامًا، في 8 سبتمبر في أسكتلندا عن عمر يناهز 96 عامًا.

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