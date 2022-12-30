تشافي: بوسكيتس لن يرحل إلى النصر

علق المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي برشلونة الإسباني، على ما تردد حول اهتمام نادي النصر بضم الإسباني سيرخيو بوسكيتس قائد الفريق الكتالوني.

تشافي يحسم الأمر

وسينتهي عقد نجم برشلونة مع الفريق ، بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ما يسهل التفاوض معه.

ولفتت صحيفة “موندو ديبورتيفو”، إلى أن نجم برشلونة تلقى عرضًا مذهلًا للانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

لكن تشافي علق في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برشلونة وإسبانيول غدًا في الدوري الإسباني قائلًا: ” اللاعب لن يرحل عن برشلونة في يناير ولن ينضم إلى أي فريق، وسوف أقنعه بالاستمرار معنا، هو باق حتى نهاية الموسم”.

وكان بوسكيتس قال في تصريحات إعلامية في نوفمبر الماضي إنه بحلول فبراير المقبل سيحدد مصيره مع برشلونة إما بالتجديد أو الرحيل لفريق آخر.

ألقاب بوسكيتس

ويلعب نجم برشلونة مع الفريق الأول بالنادي الكتالوني منذ عام 2008، وقت وجود المدرب المخضرم بيب جوارديولا، وفاز مع برشلونة بـ 8 ألقاب في الدوري الإسباني، 7 ألقاب في كأس ملك إسبانيا، 6 ألقاب في السوبر الإسباني، 3 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، 3 ألقاب في السوبر الأوروبي، 3 ألقاب لبطولة كأس العالم للأندية.

كما فاز مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم عام 2010 ولقب كأس أمم أوروبا عام 2012.

وكان بوسكيتس اعتزل اللعب دوليًا مع المنتخب الإسباني بعد توديع مونديال قطر من دور الـ16.