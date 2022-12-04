تشكيل إنجلترا ضد السنغال

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كشف المدرب الإنجليزي جاريث ساوثجيت عن تشكيل منتخب إنجلترا لمواجهة السنغال بعد قليل في ثمن نهائي كأس العالم 2022.
وجاء تشكيل المنتخب الإنجليزي مكونًا من : ” جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، كايل ووكر، لوك شو، ديكلان رايس، جون ستونز، هاري ماجواير، جوردان هندرسون، هاري كين، بوكايو ساكا، فيل فودين، جودي بيلينجهام”.
أما تشكيل منتخب السنغال فجاء مكونًا من: “إدوارد ميندي، إسماعيل جاكوبس – عبدو ديالو – كاليدو كوليبالي – يوسف سابالي، ناماليس ميندي – كريبين دياتا – باتي سيس، إسماعيلا سار – إليمان ندياي – بولاي ديا”.
وتنطلق مباراة إنجلترا ضد السنغال في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” البيت”.
وسبق للمنتخب الإنجليزي أن واجه المنتخبات الإفريقية 5 مرات في نهائيات كأس العالم لم يعرف فيهم طعم الخسارة، حيث فاز في 3 مواجهات وتعادل في مباراتين فقط.
وكان المنتخب الإنجليزي تأهل إلى دور الـ16 من نهائيات كأس العالم، بعد احتلاله لصدارة المجموعة الثانية، وسيقابل منتخب السنغال الذي احتل وصافة المجموعة الأولى.
وفي سياق آخر، ينتظر المنتخب الفرنسي المتأهل لربع نهائي كأس العالم 2022، الفائز من مباراة إنجلترا ضد السنغال من أجل مقابلته في دور الثمانية من المونديال يوم السبت المقبل.
وكان المنتخب الفرنسي تأهل لربع نهائي المونديال اليوم بعد فوزه على المنتخب البولندي بثلاثية مقابل هدف، حيث سيواجه المنتخب الفرنسي الفائز من مباراة إنجلترا والسنغال.