تشكيل الجولة الـ9 المثالي بدوري روشن السعودي

شهدت منافسات الجولة التاسعة من بطولة دوري روشن السعودي تألقًا لافتًا من فريق الهلال، ليتواجد 3 لاعبين من صفوفه في التشكيلة المثالية.

ثلاثي الهلال بالتشكيل المثالي

وكشف حساب دوري روشن السعودي على موقع “تويتر”، عن التشكيلة المثالية للجولة التاسعة، والتي شهدت تواجد 3 لاعبين من الهلال، وهم؛ الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، البيروفي أندريه كاريلو وناصر الدوسري.

وتواجد في التشكيل المثالي للجولة التاسعة، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، مارتن كامبانيا، بعد تألقه اللافت ضد الهلال؛ وتصديه لركلتي جزاء، وذلك على الرغم من خسارة السماوي بنتيجة 3/1.

تشكيل الجولة بدوري روشن

ومنح حساب دوري روشن السعودي على “تويتر”، 3 لاعبين أعلى تقييم في الجولة التاسعة بـ9 درجات، وهم؛ كامبانيا وكاريلو، بجانب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، كاكو.

وجاءت التشكيلة المثالية لمنافسات الجولة التاسعة من الدوري، كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ مارتن كامبانيا، أسامة الخلف “الفيحاء”، عبدالإله العمري “النصر”، بجانب ثنائي الهلال، جانغ هيون سو وناصر الدوسري.

كما تواجد في التشكيلة المثالية للجولة التاسعة، كل من؛ أندريه كاريلو “الهلال”، صالح العمري “أبها”، وثنائي التعاون، كاكو وألفارو ميدران، بالإضافة إلى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أندرسون تاليسكا.