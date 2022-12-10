تشكيل المغرب في مواجهة البرتغال بدور الثمانية

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أعلن المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، وليد الركراكي، اليوم السبت، عن التشكيلة الرسمية التي سيواجه بها نظيره البرتغال في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، علي استاد الثمامة ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم قطر 2022.
حراسة المرمى: ياسين بونو.
خط الدفاع: يحيى عطية الله – غانم سايس – جواد الياميق – أشرف حكيمي.
خط الوسط: عز الدين أوناحي – سفيان أمرابط – سليم أملاح.
خط الهجوم: سفيان بوفال – يوسف النصيري – حكيم زياش.
ويدير اللقاء الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو، ويساعده كل من إزكييل بريلوفسكي وغابرييل تشادي.
كان منتخب المغرب صعد إلى الدور ربع النهائي من المونديال بعدما تفوق على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح في دور الـ16، فيما تغلب منتخب البرتغال على سويسرا بسداسية ليصعد إلى منافسات دور الثمانية كأس العالم قطر 2022.